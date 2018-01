Svetlana Velikanova: "Entrenamos a los alumnos para conseguir empleos en Google, Facebook y grandes startups"

"Si vienes a Harbour.Space, es para ser el mejor del mundo"

"Europa realmente necesita algo como Stanford"

"Las universidades españolas podrían esforzarse más"

La universidad Harbour.Space, especializada en tecnología, acerca el mundo de la programación y el diseño digital a los jóvenes. Está situada en el puerto de Barcelona, es un centro para aprender diseño e impregnarse de espíritu emprendedor al más alto nivel. La universidad ofrece diferentes programas para estudiantes, profesionales y ejecutivos.

Svetlana Velikanova, CEO y Fundadora de la Universidad Harbour.Space

¿Por qué eligieron Barcelona?

Barcelona ofrece la mejor gente, un buen ambiente internacional, el coste de vida es razonable y cuenta con un tiempo fantástico. Yo misma cursé mis estudios de Master en Barcelona y siempre pensé que este era el mejor sitio para aprender.

¿Qué os diferencia del resto?

Si vienes a Harbour.Space, es para ser el mejor del mundo. Te entrenamos para los campeonatos mundiales, para empleos en Google, Facebook, en mejores startups - empleos que requieren los más altos conocimientos sobre tecnología.

Mirándolo desde dentro, somos como una nueva empresa -no dependemos de ningún sistema pre-existente. Esto nos hace capaces de adaptarnos rápidamente, por ejemplo, creando programas de Máster junto a corporaciones, de forma que los estudios incluyen exactamente lo que se necesita en el mercado laboral.

¿Cuál es vuestro principal objetivo?

Europa realmente necesita algo como Stanford: una universidad privada que sea libre de hacer todo lo que quiera. Europa no tiene Google, Amazon o Facebook. Muchos europeos actúan y hacen grandes cosas en los Estados Unidos, pero esto no significa que no lo puedan hacer aquí también. Solo tenemos que juntar los recursos para hacer que pase; convertirlo en una meta e ir detrás de ella.

Esta generación sólo conseguirá crear un Stanford europeo si trabajamos juntos, conectando a la gente, uniéndola.

He leído que queréis convertiros en la universidad más puntera en la institución de diseño a nivel mundial, ¿Cómo lo conseguiréis?

Para nosotros no se trata de tener prestigio, sino que siempre se trata de la calidad y del contenido que ofrecemos. Sólo intentamos hacerlo lo mejor posible, invitando a los mejores de la industria, compartiendo sus conocimientos y experiencia; aprendiendo de los mejores y haciendo posible que las cosas pasen aquí y ahora.

¿De dónde viene el nombre de Harbour. Space?

El lugar en el cual nos encontramos actualmente, el Port Vell de Barcelona, encaja perfectamente con el nombre, pero se nos ocurrió en una sesión previa de planificación que realizamos en un aparcamiento de barcas en el Port Olímpic de Barcelona.

Y, por supuesto, ¡a la mayor parte de nuestro equipo le apasiona el espacio!

¿Creéis que sobran universidades en España?

Nunca se trata de la cantidad.

¿Cuáles son los retos de futuro de la universidad española?

Por lo que hace al data science y a la programación, el sistema local de educación está creando un reto masivo, ya que casi ninguna de las escuelas de secundaria enseña programación a sus alumnos. Esto significa que nosotros y otras universidades tenemos que empezar desde cero. Este es el reto más grande que veo en los campos que nosotros enseñamos.

Para aquellos que entienden que el mundo ha cambiado y quieren estar a la altura, nosotros creamos un curso denominado 'matemáticas como segundo idioma'. Éste permite que los alumnos puedan entrar en cualquier programa de ciencias de la computación de las universidades europeas.

¿Por qué nuestras universidades españolas no están entre las primeras en los rankings internacionales? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Cómo nuestras universidades pueden ser más competitivas?

La razón principal para las puntuaciones bajas está en la metodología utilizada para elaborar estos rankings. No sólo depende de los resultados de la investigación científica por sí mismos, también son de gran importancia los salarios de los graduados, que en España son muy bajos. Además, las universidades españolas dependen de un sistema de contratación y de gestión anticuado. Asimismo, la falta de relación con la industria hace que no haya ningún incentivo para evolucionar hacia un sistema más moderno y menos rígido.

Las universidades españolas podrían esforzarse más en atraer estudiantes internacionales para ser verdaderamente internacionales. Compara España con el Reino Unido o los Estados Unidos, donde los estudiantes extranjeros han sido la clave del éxito. A esto debemos añadirle que los salarios de los profesores también son muy bajos. La mejor gente, la sangre nueva, la nueva generación de profesores, simplemente no ve la carrera universitaria como la mejor opción. Es una industria fuertemente subvencionada, con costos fijos cada vez más altos para los contribuyentes y mal diseñada para un mundo que cambia a gran velocidad.

¿Qué perfil demandan las empresas en estos momentos?

Las compañías requieren cada vez más habilidades interdisciplinarias. Ya no es suficiente con solo ser un diseñador (web/gráfico), sino que también tienes que comprender la experiencia de usuario, el mercado y las oportunidades de mercado en general - esto es lo que te llevará al éxito. Lo mismo pasa con los talentos de la tecnología - necesitas ser no únicamente brillante en tu área, siendo un buen ingeniero, sino que también has de ser un buen comunicador, tener fantásticas habilidades y ser bueno en el análisis comercial.

¿Por qué la colaboración entre empresas es clave para el buen funcionamiento del sistema de aprendizaje?

Algunos sistemas educativos han trabajado durante años conjuntamente con empresarios y universidades. Por ejemplo, en Rusia Yandex está ayudando a crear currículums para programas de máster. En base a esto, el sistema educativo cambiará lo que es necesario enseñar con mayor antelación.

Este modelo de funcionamiento se convierte en un triángulo, donde la industria, las universidades y las escuelas trabajan conjuntamente. Todo el mundo sale ganando: la industria consigue empleados altamente cualificados, y los estudiantes tienen acceso a mejores trabajos, ya que sus habilidades encajan a la perfección con la demanda del mercado laboral.

¿Qué nos queda a España por aprender?

Mientras vivamos en una economía basada en la tecnología, España debería erradicar rápidamente el analfabetismo en la tecnología entre los niños que asisten a las escuelas secundarias. Todo el mundo debe entender que aprender matemáticas, informática, diseño interactivo y espíritu empresarial (en relación a las nuevas tecnologías) es esencial para los trabajos del futuro, que, de una manera u otra, están ligados a los ordenadores y la tecnología en general. Las habilidades técnicas son difíciles de dominar, pero ya no son un lujo. Están al alcance de aquellos que quieran beneficiarse del rápido auge de las máquinas construidas por el hombre y de la dominación de la economía digital, caracterizada por las dos categorías más valiosas: el software y el contenido.

¿Cómo se puede generar más empleo joven?

Enseñándoles las habilidades más punteras y relevantes, además de que no deben tener miedo al cambiar el currículum. El mercado cambia 10 veces más rápido que el sistema educativo, así que tenemos que darnos prisa para darles las mejores oportunidades a los jóvenes.

También es importante tener una colaboración sólida entre la industria, las universidades y los colegios. De este modo, los jóvenes pueden estar al corriente de los cambios de la industria desde edades tempranas, y así motivarlos a estudiar y adquirir las habilidades necesarias.

¿Cuál es la tendencia de la formación?

Los encargados de tomar decisiones en el ámbito de la educación tienen que salir más de las aulas y hablar más con el mundo. Estoy segura que Internet es aún una materia interesante para muchos escolares, pero el cuentakilómetros de la economía es totalmente diferente ahora que en 1989, cuando Tim Berners-Lee inventó el World Wide Web en CERN.

¿Hay empleos que no están inventados?

Muchos de los empleos del futuro no han sido inventados aún. Un estudio reciente estima que el 85% de los trabajos que existirán en 2030 no existen hoy en día. Es más valioso tener una base sólida y la habilidad de aprender, que un prestigioso puesto de trabajo obtenido en un mundo desactualizado.

(El estuido: http://bit.ly/2u46JgQ)

Otros datos:

Formación:

- Helsingin kauppakorkeakoulu: Bachelor of Science (BSc), International Business (2002-2005)

- Universität St.Gallen – Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften: Quantitative Methods for Finance and Economics (2005)

- Universitat Pompeu Fabra: MSc, Finance (2005-2006)

Trayectoria:

- Citi: Associate, Fixed Income (2006-2008)

- Morgan Stanley: Associate, Fixed Income (2008)

- Goldman Sachs: Associate, Fixed Income (2009)

- VTB Capital: Director, Fixed Income (2009-2013)

- Harbour.Space: Co-Founder and CEO (2015-Actualidad)

Aficiones: Polo

PUBLICIDAD