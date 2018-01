Comillas ICAI-ICADE consigue el mayor éxito mundial del debate universitario español

Comillas dispone del mayor Club de Debate entre las universidades españolas.

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE ha logrado el máximo galardón en el Campeonato Mundial de Debate en Inglés (World Universities Debating Championship - WUDC), en la modalidad de inglés como segundo idioma. Con esta victoria, el debate universitario en España alcanza un hito que nunca antes se había conseguido, siendo la primera vez en la historia que un equipo hispanohablante consigue alzarse con la victoria. Con ello, el equipo formado por Antonio Fabregat y Javier de la Puerta se confirma como referente a nivel internacional, después de haberse proclamado también, hace unos meses en Guatemala, como Campeones del Mundo de Debate en castellano en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (CMUDE).

"Para nosotros es un logro muy importante que demuestra el elevado nivel del debate, tanto en nuestro país como en Comillas ICAI-ICADE, donde hay gente excelente capaz de seguir con la senda de éxitos obtenidos hasta ahora", dice Antonio Fabregat, que está finalizando sus estudios en el doble grado de ADE y Derecho (E-3).

Para De la Puerta, ganar el WUDC ha sido una reivindicación del debate hispano en general. "El debate en España y Latinoamérica ha superado la enorme barrera del lenguaje y del escaso desarrollo de los circuitos internos que nos relegaba a un segundo plano. Por eso este es sin duda el logro más complicado de alcanzar que hemos conseguido, lo cual da una satisfacción especial. Empezábamos de cero, con muy pocas opciones y sin estar en ninguna quiniela".

El WUDC –equivalente al CMUDE pero en idioma inglés– reunió a decenas de parejas de todo el mundo que compitieron bajo la modalidad British Parliament. En él, los equipos no conocen el tema de debate. Cuando finalmente se les revela, los participantes tienen quince minutos para preparar sus argumentos, con la dificultad añadida del idioma. El tema de debate en la final fue "It is better for the general population to be more optimistic about the current and future state of the nation (including societal cohesion, peace processes, the state of the economy) than an objectively accurate judgement".

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE dispone del mayor Club de Debate entre las universidades españolas, con 250 alumnos que reciben formación y participan en unos 30 torneos cada curso académico. "Se trata de una actividad que tiene además casi veinte años de vida, lo que nos sitúa entre las sociedades de debate más antiguas. Hace más de quince años ya concurríamos al torneo principal (y casi único) de aquel entonces, la Liga Nacional de Debate Universitaria (LNDU), en la que, por cierto, se fogueó como primer campeón Albert Rivera", recuerda Pablo Carbajosa, coordinador del Club de Debate de Comillas ICAI-ICADE.

"Toda la comunidad internacional de debate sabe que en Comillas trabajamos cada día, cada semana, cada debate, cada torneo para dar lo mejor de nosotros mismos y, al final, eso da resultados", precisa Fabregat. No en vano, "el debate en Comillas es una de las actividades más solicitadas por los alumnos", agrega Francisco Valiente, responsable del Club de Debate de Comillas ICAI-ICADE, una universidad que no para de innovar en este sentido: desde este curso académico, en 2º de Derecho se imparte la asignatura "Técnicas de Argumentación y Debate" como parte de la formación reglada de la Universidad. "Vencer en el WUDC supone también un reconocimiento académico y curricular para nuestra universidad", confiesa.

