La sostenibilidad, parte holística de la educación

El diseño en una actividad que está estrechamente ligada a la realidad socioeconómica del contexto en el que se desarrolla.

Como dice Tim Brown, CEO de la empresa internacional de innovación IDEO, Design is shaping our environment, Diseñar es dar forma a nuestro entorno.

Aunque hoy en día tenemos mayor acceso al conocimiento y a la información que nunca antes en nuestra historia, la visión analítica, reduccionista, que ha acompañado a la educación a lo largo de las últimas décadas no nos permite identificar o reconocer en nuestras aulas cuales son los temas más relevantes que podemos abordar a través del diseño.

Diseñar es mucho más que embellecer nuestro entorno, es una actividad trasformadora asociada a la innovación, y garantizar la sostenibilidad de los procesos de diseño es clave para la definición del nuevo paradigma.

Desde el 2010, año en que se creó el área de sostenibilidad en el IED Madrid, trabajamos para proporcionar a nuestros estudiantes una visión holística del planeta y un acercamiento sistémico a la complejidad de los cambiantes retos a los que nos enfrentamos.

Actualmente el departamento de Sostenibilidad del IED Madrid ofrece un completo e innovador programa de aprendizaje que nos diferencia de otros centros de formación en diseño, tanto a nivel nacional como internacional. Este programa incorpora contenidos didácticos transversales y específicos, se adapta a los diferentes planes educativos de nuestras titulaciones y cuenta con un equipo docente experimentado y multidisciplinar.

Nuestros espacios de aprendizaje son una plataforma para desarrollar el pensamiento crítico, comprender el compromiso que el diseño tiene con la sociedad y con nuestro entorno, así como la relación de nuestra actividad con la salud de los ecosistemas y la economía.

El recorrido formativo del alumno comienza con una inmersión en la ecología profunda, para luego adentrarse en el pensamiento sistémico, el ciclo de vida del producto/sistema, la biomímesis, etc. Una visión a 360 grados cuyo objetivo, entre otros, es impulsar la transición de los procesos lineales de pensamiento relacionados tradicionalmente con los recursos materiales, la producción y la economía, a procesos circulares alineados con los ciclos naturales de los cuales dependemos. Ciclos regenerativos donde no existe el concepto de desperdicio, donde el desarrollo local, la colaboración, la co-creación, la integración, son valores fundamentales.

El resultado de este aprendizaje lo vemos reflejado en los proyectos de nuestros alumnos, como es el caso de Laura Valdés ex alumna de los Masters de Diseño e Innovación, MD, que fundó hace dos años en http://www.willmakeitreal.com/ , una plataforma para la participación ciudadana que crea sinergias entre organizaciones, empresas privadas y gobierno para que las mejores ideas se implementen y se hagan realidad en las comunidades.

O Ela Fidalgo, ex alumna del grado superior de Moda, que ganó el premio a la mejor colección del Mercedes Benz Fashion Talent 2016 y debutó en pasarela Samsung Ego con su Colección "Work in Progress", diseñada a partir de materiales reciclados de los talleres, desde fregonas, a camisas, muestrarios, retales, etc.

Para ser coherentes con los nuestros programas educativos, hace 7 años lanzamos en IED Madrid el Green Campus, desde el que se actúa, de manera conjunta con otros departamentos, en cuatro áreas básicas: formación en buenas prácticas, compra verde, bienestar y gestión de residuos. La finalidad es mejorar tanto la calidad de vida de trabajadores, profesores y alumnos, como la gestión ambiental de las sedes del IED Madrid.

Parte de toda esta actividad se recoge en nuestra web: los proyectos de desarrollamos con instituciones y empresas alineadas con nuestros valores, las campañas de concienciación, exposiciones, conferencias, etc. Todo ello con el fin de difundir el trabajo realizado por nuestros alumnos, docentes y el departamento, para impulsar el desarrollo sostenible.

Elaborado por: Victoria De Pereda, directora del departamento de Sostenibilidad y de los Masters of Design and Innovation (MDI) del Istituto Europeo di Design, Madrid

