Educación reclama la devolución de 190 millones en becas a 135.000 alumnos

Son estudiantes que no han superado los créditos necesarios

Imagen de Dreamstime

El Ministerio de Educación obliga a reembolsar la cuantía a alumnos que no superan la mitad de los créditos del curso o del 40% en los grados técnicos. En el caso de estudiantes que hayan obtenido la beca para la realización del proyecto fin de carrera, no haber presentado dicho proyecto en el plazo de dos años desde la fecha de la resolución de concesión de la beca también es motivo de devolución.

Para los alumnos no universitarios, motivo de reintegro es no haber asistido a un 80% o más de las horas lectivas, salvo dispensa de escolarización; no haber superado el 50% de las asignaturas, créditos u horas matriculadas, en convocatoria ordinaria ni extraordinaria; no haber superado el curso completo en el caso del curso de acceso o del curso de preparación para el acceso a la formación profesional o en el caso de los estudios cursados en las escuelas oficiales de idiomas.

Durante el primer trimestre de este año, el Gobierno exige la devolución de las ayudas del curso 2013-2014. No obstante, la alarma no es tan grande. La cantidad de dinero reclamada sólo representa el 2% de todas las becas que concede cada año el Ministerio.

Desglose por cursos

Desglosado por cursos académicos, el Ejecutivo abrió en el curso 2012-2013 más de 39.100 expedientes; en 2013-2014, más de 31.000; en 2014-2015 abrió más de 27.100; en 2015-2016, alrededor de 24.500; y durante el pasado curso 2016-2017, en torno a los 13.140.

El Ministerio también ha desvelado las devoluciones voluntarias, gracias a una pregunta por escrito del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, 70.910 expedientes han devuelto voluntariamente sus becas. Por otro lado, 4.150 expedientes ya están en proceso, procedentes de estudiantes universitarios y 7.919 expedientes de alumnos no universitarios.

Proceso de reclamación

El Ministerio está enviando cartas informativas en la que se comunica que ha incurrido en una causa de revocación. Se da un plazo de dos meses para su ingreso (que se podría pagar a plazos, generalmente hasta 12 dependiendo del importe). En este mismo plazo se puede solicitar el aplazamiento del pago ante la Delegación de Economía y Hacienda, lo que implica el reconocimiento de la deuda. Si no se devuelve la beca en la fase anterior, continúa el procedimiento con la apertura de expediente. Pasado ese proceso, si no se paga, vendrá otra carta (certificada) con un 20% de recargo por impago, y si se vuelve a negar, empiezan a embargarse las nóminas y los bienes (si es menor de edad, a sus padres).

Si uno de los alumnos se declara insolvente, deberá ser mayor de edad, no tener ningún ingreso, no tener dinero en una cuenta bancaria y no tener bienes a su nombre de ningún tipo.

El Decreto aprobado por el Ministerio de Educación en agosto de 2013 indicaba que la medida sólo afectaba a los alumnos que no hubieran aprobado el 50% de sus créditos y que no pudieran certificar que habían asistido al 80% de las clases.

Con la anterior modificación, en agosto de 2012, sólo reembolsaban las ayudas los estudiantes que no se hubieran presentado a un tercio de los exámenes. Anterior a esta norma, los estudiantes que suspendían no tenían derecho a beca en el siguiente curso. Hay que recordar que el alumno paga sólo un 20% del coste del curso en primera convocatoria.

Los sindicatos valoran que los estudiantes no han defraudado a Hacienda, ni al Ministerio de Educación, sino que han invertido el dinero en sus estudios.

Ahora muchos estudiantes, se preguntan, si ahora quieren que devuelva la beca, ¿cómo voy a seguir estudiando?

El PSOE presentará próximamente en el Congreso una batería de iniciativas para que el Gobierno aclare qué medidas quiere adoptar para que sean devueltas las becas restantes.

PUBLICIDAD