CCOO rechaza la ampliación y el cambio de temario de las oposiciones docentes

El sindicato defiende el mantenimiento de los actuales temarios durante la vigencia de la oferta extraordinaria de empleo que servirá para reducir la elevada temporalidad del profesorado no universitario.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha manifestado su rotundo rechazo a la propuesta ministerial de cambiar y ampliar el temario para las convocatorias de oposiciones que se incluyen dentro del Acuerdo para la Mejora del Empleo firmado en marzo de 2017 por Gobierno y sindicatos. En la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada hoy, el sindicato ha exigido a los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte su mantenimiento durante el periodo de tiempo en el que se desarrolle la oferta extraordinaria de empleo, cuyo objetivo es reducir al 8 % el número de docentes interinos. En la actualidad, uno de cada cuatro profesores es temporal.

La propuesta inicial de Educación comprende una ampliación del temario y cambios sustanciales en su contenido a partir de 2020. CCOO argumenta que el Ministerio no tiene en cuenta el carácter extraordinario de las convocatorias, a las que se presentarán muchas personas que han estado utilizando los actuales temarios y que, debido a las limitaciones de la tasa de reposición impuesta durante los últimos años, no han podido acceder a una plaza de funcionario. La Federación de Enseñanza de CCOO defiende que es preciso mantener las mismas condiciones durante toda la oferta extraordinaria y no cambiarla a mitad de esta.

Asimismo, recuerda que en la actualidad prosiguen los trabajos de la Comisión del Congreso de los Diputados para alcanzar un Pacto Educativo. En este contexto, no tiene sentido cambiar unos temarios que tendrán que ser modificados de nuevo para adaptarlos a un supuesto futuro pacto.

