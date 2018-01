El profesor español de la UPV Ramón Pellitero gana el Best Paper Awards 2016

El profesor adjunto del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Ramón Pellitero Ondicol, ha ganado el Best Paper Awards 2016 en la categoría de Informática por un artículo publicado en Computers and Geosciences, la revista oficial de la International Association for Mathematical Geosciences.

En un comunicado, la UPV/EHU ha señalado que se trata de la revista de referencia a nivel mundial en el uso de TIC's, especialmente ordenadores, en la especialidad de Ciencias de la Tierra. El artículo lo firmaron diez autores de seis universidades europeas, siendo el profesor Pellitero el autor principal, que se encontraba en ese momento trabajando en la Universidad de Aberdeen (Escocia).

El artículo, que ha obtenido el premio a la mejor publicación de 2016, lleva por título 'GlaRe, a GIS tool to reconstruct the 3D surface of palaeoglaciers' y trata sobre una herramienta que se carga en ArcGIS, el Sistema de Información Geográfica más utilizado a nivel mundial, con la que se puede reconstruir cuál fue la extensión y el espesor de glaciares hoy desaparecidos, como los que había en la cara Norte del Gorbea, en la Sierra de Aralar o en casi todas las cumbres de los Pirineos, conociendo simplemente cuál fue su límite más bajo.

Para ello, la herramienta utiliza varias fórmulas que modelizan el flujo del hielo en función de sus características físicas y un modelo digital del terreno, para conocer la topografía sobre la que discurrió el glaciar.

"Permite, por un lado, realizar reconstrucciones más fiables que las que existían anteriormente, ya que está basada en la física del hielo, y, por otro, hacer reconstrucciones mucho más rápido, ya que se automatiza el proceso, por lo que se puede abarcar la reconstrucción de glaciares a nivel regional", ha explicado el profesor de la UPV/EHU.

La reconstrucción de paleoglaciares es importante porque los glaciares son como "estaciones meteorológicas" del clima en el que se desarrollan. "Si conocemos la extensión de un glaciar que existió en el pasado, podemos definir en qué rango de temperaturas y precipitaciones se desarrolló. Como muchos de estos glaciares se desarrollaron hace miles de años, podemos, por tanto, usarlos para saber cómo era el clima en esos momentos", ha afirmado Pellitero.

En estos momentos, este profesor del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU utiliza GlaRe para describir el clima en Europa durante el Dryas Reciente (hace alrededor de 12.000 años). También se está usando para reconstrucciones paleoambientales en Irán, India, los Andes peruanos, los Alpes o Groenlandia, lugares desde donde otros investigadores le trasladan sus preguntas.

