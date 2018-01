El Instituto de Ingeniería del Conocimiento y la Universidad Autónoma de Madrid crean una nueva Cátedra

La Cátedra UAM-IIC en Lingüística Computacional.

El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) ha creado junto a la Universidad Autónoma de Madrid y su Fundación, una nueva Cátedra en Lenguaje Computacional con el fin de fomentar la docencia la investigación y la difusión en lingüística computacional por parte del IIC y la UAM.

El proyecto contará con una duración de tres años, tiempo en el que se impartirán diferentes programas de actividades y proyectos específicos que fomenten la formación y educación en esta área y será dirigido por Antonio Moreno Sandoval, profesor titular del Departamento de Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura comparada de la UAM, director del Laboratorio de Lingüística Informática e investigador del IIC.

El objetivo central de la Cátedra UAM-IIC en Lingüística Computacional es la transferencia de conocimiento del sector investigador a la industria, contribuyendo a la inserción laboral de los estudiantes de la UAM. Para lo que se dotarán becas de colaboración en proyectos de la cátedra.

También estará implicada en varios proyectos de investigación colaborando con instituciones patrias e internacionales: "Aproximación a los textos españoles y japonés desde la perspectiva de las Humanidades Digitales", "Implantación de un sistema de traducción automática basado en Moses para la docencia en el grado de Traducción e Interpretación", "Léxico y sintaxis del español de Estados Unidos en las redes sociales: análisis con tecnologías lingüísticas", "Diccionario de Léxico no Estándar del Español" y "Financial Text Analytics in Spanish: Tools and Language Resources".

Además, se llevarán a cabo diferentes actividades docentes de posgrado como la presentación de un título propio en la UAM, con la colaboración tanto de profesores de la propia Universidad, como de otras universidades nacionales o internacionales, y la organización de varios seminarios con ponentes invitados de relevancia en el campo.

El acuerdo para impulsar esta nueva cátedra ha sido firmado por representantes de ambas organizaciones. Por parte de la Universidad, Javier Ortega García, vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología, y Fidel Rodríguez Batalla, director general de la Fundación. Por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, lo suscribe Alberto Barrientos Álvarez, director general de la organización, quien comentó que esta cátedra supone un éxito al dar la posibilidad de dar a la industria todo el conocimiento y la experiencia que ya hay en las aulas.

Esta nueva Cátedra en Lingüística Computacional se suma a las dos ya existentes entre la UAM y el IIC, recientemente renovadas, de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático y de Modelos y Aplicaciones Psicométricos.

