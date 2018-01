La Universidad Autónoma de Madrid convoca el I Concurso de humor gráfico

El plazo de presentación finaliza el 15 de febrero.

"Vida en la universidad" es el tema del concurso de humor gráfico que está abierto a toda la sociedad, con lo que la Universidad busca implicar al conjunto social en una reflexión gráfica sobre la vida universitaria. Los participantes pueden presentar un máximo de cinco viñetas que no hayan sido publicadas ni galardonadas en otros concursos. Éstas pueden presentarse de manera individual o agrupadas en una tira que no supere el máximo de viñetas permitidas. El tema "Vida en la Universidad" se entiende como contexto general, en el que podrá valorarse la inclusión de elementos propios de la cultura universitaria y de la Universidad Autónoma de Madrid en particular.

La Universidad Autónoma de Madrid tiene abiertas otras convocatorias de concursos exclusivos para su comunidad universitaria y alumnis: el Concurso de microrrelatos UAM50, también commemorativo del 50 aniversario. Y otros concursos que tienen una larga tradición en el fomento de la cultura y la creación literaria de la UAM: Los concursos de Cuento, Poesía y Teatro breve.

Las bases de ambos concursos, así como toda la programación de actividades conmemorativas del 50 aniversario pueden consultante en el espacio web UAM50, y directamente en calendario de actividades.

En la programación para la conmemoración del 50 aniversario, abierta a toda la ciudadanía de Madrid, cabe destacar la gran Exposición en el Palacio de Cibeles, así como otras exposiciones virtuales; conciertos sinfónicos en el Teatro Real y en el Auditorio Nacional; publicaciones conmemorativas; actividades culturales y deportivas; concursos, actos de presentación y musicales, y otros muchos acontecimientos. El 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido destacado con la consideración de "Acontecimiento de excepcional interés público".

PUBLICIDAD