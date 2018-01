El Centro Universitario U-tad ofrece tres becas del 100%

Dirigidas a los estudiantes que quieran formarse en las profesiones más demandadas.

El panorama laboral ha sufrido una gran transformación en los últimos años y sin duda, seguirá evolucionando. Surgen nuevos puestos de trabajo y áreas de especialización, así como las empresas requieren profesionales con cada vez más habilidades digitales, transversales y multidisciplinares.

U-tad, como Centro Universitario pionero en la formación para la industria digital, se adelanta, una vez más, a las futuras demandas laborales a las que la economía digital va a tener que hacer frente apostando por una formación de Grado totalmente especializada y diferencial becando a tres estudiantes para que cursen un Grado Oficial en las áreas de la economía digital que más profesionales demandan.

A través de esta iniciativa, consistente en tres concursos diferentes y de naturaleza individual, resultarán ganadores tres estudiantes en las principales disciplinas que van a liderar la revolución laboral de la economía digital, como es el Diseño Digital, los Videojuegos y la Ingeniería del Software.

Los tres estudiantes que resulten ganadores serán premiados con una beca para estudiar un Grado Oficial en "Diseño Digital", en "Ingeniería del Software" y en "Diseño de Productos Interactivos" lo que les ofrece a los ganadores la posibilidad de labrarse un futuro laboral de gran proyección en una industria en constante crecimiento e innovación, como es la digital.

Para Mercedes Rey, directora de relaciones institucionales en U-tad, "Cuando nos planteamos este concurso el año pasado, éramos conscientes de que en España existe un gran talento entre nuestros jóvenes, pero la calidad de los trabajos recibidos sin duda superó nuestras expectativas. Lanzamos de nuevo este concurso para ofrecer una nueva oportunidad a aquellos jóvenes que quieran formar parte y liderar una industria en la que U-tad es referente y pionero".

Encontrar perfiles digitales se ha convertido en una auténtica odisea para muchas empresas debido a la escasez de expertos que dominen los nuevos lenguajes tecnológicos. Se estima que en España hay en torno a 350.000 puestos sin cubrir debido a la falta de perfiles con competencias digitales.

Según el informe "Los + Buscados" de Spring Professional para 2018 las compañías no perderán de vista la necesidad de contar cada vez más con perfiles tecnológicos. Y es que el área IT y Telco no para de expandirse y ofrecer nuevas oportunidades laborales, no siempre fáciles de cubrir para las empresas: desde la inteligencia artificial a las arquitecturas, el área de seguridad y el tratamiento de datos.

Randstad Technologies apunta a que "la oferta actual de perfiles especializados en el mundo digital, con conocimientos específicos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no cubre la demanda de las compañías". El número de estudiantes matriculados en carreras STEM sigue descendiendo, y la escasez de perfiles especializados y el desajuste respecto a las necesidades de las compañías contribuye al déficit de talento que está viviendo el mercado laboral y que se sitúa como uno de los grandes retos para este año.

Asimismo, el de diseñador UX/UI es uno de los trabajos con más futuro. Este profesional es el encargado del "Diseño de la Experiencia de Usuario", cuyo objetivo es desarrollar o conseguir productos que se adapten a las necesidades del cliente final, y para eso hay que saber cómo se siente el usuario ante un producto. En estos diseños se intenta abarcar todos los aspectos de la interacción entre el usuario y el producto, desde el diseño en sí hasta la compra.

A través del concurso Digital Talent, en el que los estudiantes pueden participar hasta el próximo domingo 18 de febrero, se ofrece la oportunidad a aquellos jóvenes que quieran formarse en un Centro Universitario pionero y a la vanguardia tecnológica de estudiar un Grado Oficial que les va a permitir convertirse en un profesional altamente demandado y valorado en todas las empresas y en cuyas manos va a estar la posibilidad de conseguir importantes avances que van a contribuir a la mejora del país y de la sociedad.

Según los últimos datos del Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos 2017 elaborado por la "Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV)", el sector productor de videojuegos españoles facturó 617 millones de euros en 2016, un 21 % más que 2015, e incrementó su plantilla un 22 %, alcanzando los 5.440 profesionales.

La industria española del desarrollo de videojuegos ha entrado, por primera vez en los últimos años, en una fase de consolidación, donde actualmente existen en España 450 empresas y estudios legalmente constituidos, más otros 130 proyectos a la espera de constituirse. El 80 % de las empresas y estudios activos a día de hoy no existían hace 10 años, crecimiento se ha visto acelerado en los últimos 5 años, en los cuales se ha creado el 52 % de las empresas actuales.

En cuanto a los perfiles más profesionales más demandados, más del 80 % de las vacantes corresponden a perfiles como programadores/as, artistas, animadores/as, game designers, expertos/as en marketing y distribución, que son los profesionales que constituyen el core del sector del videojuego.

Gracias a la oferta actual de formación en videojuegos a la que ha contribuido U-tad, por primera vez se dan las condiciones de poder generar una gran oferta de profesionales. Sin embargo, esta realidad contrasta con el hecho de que todavía la mitad de las empresas españolas tiene dificultades para encontrar perfiles con formación adecuada en el mercado.

Para que los estudiantes interesados puedan participar, deben instar previamente a su centro educativo a que esté dado de alta en la web del concurso. Posteriormente el alumno ya podrá inscribirse.

Los escolares podrán elegir, en función de sus habilidades o destrezas, participar en una de estas tres disciplinas:

- Diseño digital: desarrollo de un póster con tres grados de iconicidad

- Videojuegos: creación del esquema de diseño de un videojuego

- Ingeniería: diseño de una app para móvil a través de "App Inventor"

El Jurado, compuesto por profesionales de la industria y personal académico de las áreas de Diseño Digital, Ingeniería y Videojuegos de U-tad, seleccionará a cinco finalistas por categoría del que saldrá resultante un único ganador. En el caso de Diseño Digital, los cinco finalistas participarán en una final presencial el sábado 10 de marzo en las instalaciones de U-tad en Las Rozas (Madrid) donde tendrán que llevar a cabo modificaciones en el trabajo realizado para comprobar la autenticidad, la originalidad y las aptitudes del alumno acerca del proyecto presentado.

Cada uno de los tres ganadores será obsequiado con una beca que cubrirá los costes académicos de estudiar el Grado que corresponde a la categoría en la que han participado en U-tad. Asimismo, los tres centros educativos de los alumnos ganadores también recibirán un obsequio en forma de equipamiento educativo por parte de U-tad.

U-tad, Centro Universitario de referencia en el ámbito de la industria digital, imparte un Grado Oficial en "Diseño Digital", "Ingeniería del Software", "Diseño de Productos Interactivos" y en "Animación". A su vez ofrece másteres de especialización en el sector de los videojuegos, la animación, el big data, la ciberseguridad, la realidad virtual, aumentada y mixta.

El "modelo U-tad" consiste en incorporar la metodología de trabajo práctica a la formación teórica, en el que los alumnos de los diferentes Grados desarrollan proyectos reales replicando el funcionamiento real de la industria, convirtiéndose así en la formación idónea para incorporarse con garantías de éxito al mercado laboral.

