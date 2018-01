Les Roches Marbella presenta en Fitur sus programas de grado y postgrado para el curso 2018/2019

Les Roches es un referente al que acuden cada año reclutadores de los mejores hoteles y empresas.

Les Roches Marbella Global Hospitality Education, una de las mejores escuelas de formación hotelera del mundo, e institución afiliada a la OMT, estará presente un año más en FITUR, el primer foro de negocio y promoción de la industria turística mundial, donde presentará su oferta académica 2018/2019. Los cursos impartidos por Les Roches Marbella, basados en el sistema universitario estadounidense y el know how Suizo y que contarán con dos convocatorias – septiembre 2018 y febrero 2019- se componen, en el área de grado, del Título Universitario en Dirección Hotelera Global (BBA in Global Hospitality Managemet), con cuatro opciones de especialización (Estregias en Marketing Digital, Emprendimiento, Gestión de Resorts y Dirección Financiera para Gestión Hotelera); y, en el área de postgrado, del Postgrado en Dirección Hotelera Internacional y Empresas Turísticas; el Postgrado en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo, y el Postgrado Executive en Dirección Hotelera Internacional.

El modelo educativo de Les Roches, impartido íntegramente en inglés, equilibra la formación teórica con la práctica, y dota a los alumnos de las habilidades necesarias para desempeñar un empleo inmediato y avanzar hacia puestos de liderazgo dentro del sector. De hecho, este sistema de aprendizaje, seña de identidad de la escuela y único en el mundo, es el que ha permitido situar a Les Roches como la segunda mejor escuela de formación hotelera según el grado de empleabilidad de sus alumnos y convertirla en un punto de referencia para las grandes empresas. "Cada semestre, nuestros alumnos reciben una media de 5 ofertas en España y en el extranjero" asegura Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches Marbella, que confirma que "hemos visto cómo España se ha transformado en un lugar clave en la creación de directivos de alto nivel hotelero, algo que era necesario alinear con nuestro papel como potencia turística".

Europa, Oriente Medio, África, América, Asia o Australia miran hacia la Costa del Sol y vuelcan su futuro turístico en Les Roches Marbella, que acoge en su campus a alumnos de hasta 80 nacionalidades. Según Díez de la Lastra "Estamos en un momento de la industria turística apasionante. En la actualidad representa la segunda en generación de puestos de trabajo, solo por detrás del empleo público, y sigue creciendo a un 3%. No hay ningún país en posición de crear, al ritmo que demanda el sector, suficiente talento en los próximos años, y nuestro objetivo es seguir impulsando la imagen de España como país turístico y formador".

El stand de Les Roches Marbella, ubicado en el pabellón número 10 (Stand 10E20), servirá también de punto de encuentro para directivos, exalumnos y alumnos que en calidad de "embajadores" representan a una institución con más de seis décadas de historia, y que cuenta con una red global de más de 12.000 graduados ejerciendo su actividad profesional en más de 129 países.

Además, este año, Carlos Díez de la Lastra participará como ponente en la mesa "La transformación digital permitirá un turismo inteligente" de Fitur Know-How & Export que se celebrará mañana 17 de enero de 2018, a las 12.00 horas en el Auditorio.

