Más de 1.700 escolares de Ciudad Real disfrutarán esta semana de teatro íntegro en inglés

Tiene como objetivo facilitar la enseñanza de este idioma.

Más de 1.700 escolares de Educación Primaria, ESO y Bachillerato de Ciudad Real disfrutarán esta semana de la campaña Teatro en Inglés que la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Real ha programado en el Teatro Quijano, a cargo de la compañía Forum Theatre&Education, que cuenta con actores nativos con obras íntegras en inglés y se desarrollan de modo interactivo con los asistentes.

El objetivo es facilitar a estos alumnos y a sus profesores una herramienta "lúdica y atractiva" para la enseñanza de este idioma a través de la representación teatral y del material didáctico que previamente se hace llegar a los centros inscritos, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Así, este miércoles, 17 de enero, se pondrá en escena "The teeth, the mouse and the monster" desde las 10.00 horas y dirigido a alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria, a la que acudirán escolares de los colegios Alcalde José Cruz Prado, Carlos Vázquez, Don Quijote, Dulcinea del Toboso, Jorge Manrique, San Francisco de Asis y Santo Tomás.

El protagonista de la obra, Dani, está muy nervioso ya que le duele un diente y Susan, su hermana, está empeñada en ayudarle quitándoselo ella misma. Una vez lo consigue, Susan le propone a su hermano ponerlo debajo de la almohada cuando se vayan a dormir para que se lo lleve el ratoncito Pérez, un pequeño ratón que vive en una caja de galletas, y que a cambio le dejará un bonito regalo.

La misión del ratoncito Pérez es guardar los dientes de todos los niños del mundo, labor que compagina con otros seres mágicos como el Hada de los Dientes, la Petite Souris y la Fattina Bona. Para Dani no es buena idea, puesto que está convencido que debajo de su cama vive un monstruo que aparece por las noches y vaga libremente por la habitación, destrozando todo lo que se encuentra.

Posteriormente, a las 12.00 horas se representará "The time machine", destinado a los chicos y chicas de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria de los colegios Carlos Eraña, Don Quijote, Dulcinea del Toboso, Jorge Manrique, San Francisco de Asís y Santo Tomás.

Esta obra protagonizada por Herbert y Susan, los aviadores que más kilómetros han surcado por el cielo a lo largo de su vida, y así lo confirma el Libro Guiness de los récords, ahora están decididos a llegar hasta el Triángulo de las Bermudas para conseguir viajar en el tiempo.

Ellos creen que en este famoso lugar existe una conexión que les puede permitir llegar a lugares diferentes a través del tiempo. Una vez allí, consiguen viajar hasta el Egipto de los Faraones e introducirse en su cultura de la mano de Cleopatra; viajar luego hasta el Renacimiento y conversar con Leonardo da Vinci y la Gioconda; y finalmente llegar hasta el futuro donde viven una aventura con unos androides.

Este jueves habrá otras dos funciones. La primera a las 10.00 horas "New York - New Delhi", dirigido a 1º, 2º y 3º de la ESO, y a la que asistirán los IES San Francisco de Asís, San Francisco Javier, Santo Tomás, Atenea y Maestro Juan de Ávila.

Y la obra "The spirit of Harry Houdini" pondrá el punto y final a este ciclo a las 12.00 horas con alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato de San Francisco de Asis, San Francisco Javier y Atenea.

PUBLICIDAD