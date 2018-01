El sueldo de un desarrollador web con un año de experiencia se sitúa por encima de la media salarial

Dentro de los alumnos de Skylab Coders no se detectan diferencias salariales

Según un estudio realizado entre los alumnos de Skylab Coders, el salto salarial de un primer a un segundo empleo entre estos profesionales es enorme, situando la media tras un año de experiencia en los 26.200 euros brutos anuales.

Tras un año de experiencia, el salario de un desarrollador web que ha pasado por Skylab Coders es de 26.200 euros, situándose por encima del salario medio bruto anual de España, que según datos del INE es de algo más de 22.500 euros, y ligeramente superior a los salarios que obtienen los programadores junior provenientes de Ingenierías o grados. Los datos que aporta el estudio van en la línea de otros que se han realizado hasta la fecha por empresas como Michael Page, Hays u otras, con programadores con menos de dos años de experiencia.

Según explica David Monreal, "el principal elemento diferenciador entre estudiantes de FP o ingenierías y alumnos de bootcamps, es que estos últimos alcanzan sus metas profesionales y salariales más rápido, ya que esta formación tiene una duración de 11 semanas y está totalmente enfocada a preparar a los alumnos a posiciones de la industria web con Javascript".

Es la principal conclusión de una encuesta salarial realizada entre los antiguos alumnos de la escuela de programación web Skylab Coders Academy. El estudio también revela que la media salarial de un desarrollador web en su primer trabajo después de terminar su formación se sitúa en los 22.684 euros brutos anuales. Según explica su fundador, David Monreal, "nuestro informe de salarios desvela también que el 41% de nuestros alumnos reciben a los seis meses de entrar en la compañía una oferta de revisión de sueldo de unos 2.300 euros".

La horquilla salarial del primer sueldo entre los profesionales formados en Skylab Coders va desde los 15.000 euros anuales de los alumnos más jóvenes provenientes directamente de bachillerato, hasta los 32.000 euros de un estudiante empleado en una de las principales empresas online de Barcelona y que, antes de acceder a la escuela, estaba cursando primero de DAW.

Dentro de los alumnos de Skylab Coders no se detectan diferencias salariales relevantes entre estudiantes provenientes de Ingenierías (tecnológicas o no) o FP (de ramas tecnológicas o no), situándose todos alrededor de 22.900 euros en su primer trabajo.

El estudio deja también un dato muy interesante, y es la enorme diferencia que hay entre el sueldo del primer empleo y el que se alcanza en el segundo, que es donde dan el gran salto salarial. Si se analizan en detalle estos segundos empleos, se observa que el mayor salto salarial se da entre los alumnos que trabajan en el extranjero, con un sueldo que puede superar los 40.000 euros.

Diferencias entre Diseñadores y programadores

Donde sí se detecta una diferencia clara es en los perfiles provenientes de estudios o experiencia en diseño. "Incorporar la programación web a sus conocimientos como diseñador hace que sus expectativas salariales sean superiores a la media de sus compañeros sin base técnica", aclara sobre este punto el fundador de Skylab Coders. Esto les permite pasar de los rangos salariales de diseño, que habitualmente son más bajos, a los de programador.

