Eugenio Galdón: "Las mujeres están infrarrepresentadas en las carreras técnicas y digitales"

Las empresas actualmente buscan profesionales con iniciativa, que sepan trabajar en equipo.

La Fundación Everis ha analizado la empleabilidad de los recién titulados desde la perspectiva de las empresas, a través de su III edición del Ranking Universidad-Empresa, donde se recoge la visión de los empleadores sobre los profesionales recién titulados que forman parte de sus plantillas en los últimos cinco años.

¿Cuáles son los retos de la universidad española?

La universidad española se enfoca mucho en la empleabilidad de los jóvenes que terminan un grado. La importancia de las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas) tiene un enorme déficit y estas carreras son un pasaporte para el empleo. La velocidad que impone el cambio tecnológico va a cambiar mucho y la sociedad va a pedir que se trabaje más años. Los problemas de la brecha de género selectiva tienen que solucionarse ya. Además, hay ya un problema con vocaciones STEM en general. Las mujeres están infrarrepresentadas en esas carreras y éstas son el principal pasaporte para encontrar empleo, además de que presentan mejoras en la flexibilidad, las mujeres viven de espaldas a las carreras STEM.

¿El emprendimiento ha sido una moda durante los años de la crisis?

Seríamos ciegos si no nos diésemos cuenta de que la organización productiva está cambiando. Ya no hay que pensar en el emprendedor como Mark Zuckerberg, sino como una sociedad abierta, tecnológica y digitalizada. Las formas de autoempleo van a prevalecer cada vez más. La organización empresarial tal y como la conocíamos está muy avanzada, porque es la tecnología la que manda sobre esto. En el pasado las universidades cayeron en la cuenta del emprendimeinto. Pero ahora, a la crisis que ya ha pasado, ha sobrevenido otra, la del cambio disruptivo. Ahora tendremos que cambiar siete u ocho veces de profesión. La universidad no te daba empleo, sino que te daba sabiduría. Y tú, ya emplearías ese conocimiento en buscar empleo. Las universidades han estado de espaldas al mercado laboral, pero es cierto que hoy lo están un poco menos.

¿Qué aptitudes necesitan los estudiantes?

Las capacidades más transverslaes son las que, en principio, más se valoran, mientras que los conocimientos adquiridos y algunas otras cuestiones más vinculadas por el enfoque tradicional de la universidad, se valoran un poco menos. Es cierto que la mentalidad de los empleadores es "usted deme gente con valores, que lo que tienen que aprender ya se lo enseño yo". El destino principal es la multinacional y la empresa grande, donde, en poco tiempo, son formados y se van a buscar otro empleo. Las universiaddes tienen que mostrar otras hablidades y capacidades, ajenas a las memorísticas. En el informe destaca la honestidad y el compromiso ético como las competencias más valoradas por las compañías, seguidas de la capacidad de aprendizaje y el trabajo en equipo, que ocupan el segundo y tercer puesto.

¿Cómo se pueden captar más estudiantes internacionales?

El objetivo de aumentar el número de estudiantes internacionales tiene que ver más con los intercambios que con otra cosa. Lo importante ahí es que tus estudiantes tengan una oportunidad para conocer otras culturas y otras realidades. Una cuestión distinta es captar profesorado internacional. Los españoles titulados se han colocado muy bien fuera de España, por ejemplo, en Reino Unido. El concepto de las fronteras se está disolviendo y la gente va y viene, queramos o no. Nos han hecho ciudadanos de un mundo global.

PUBLICIDAD