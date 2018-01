Óscar Fuentes: "En IEBS buscamos el cambio frente a lo tradicional"

Es la primera escuela de negocios en aceptar pagos con Bitcoins.

La Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores IEBS va a ser la primera Business School del mundo en aceptar este tipo de pago. Su Director General, Óscar Fuente explica esta nueva metodología de pago.

¿Por qué habéis decidido incorporar este método de pago?

En IEBS rompemos las reglas y buscamos crear un mundo mejor impulsando el cambio frente a lo tradicional. Y una manera de seguir rompiendo las reglas establecidas es apostar por lo que sí que es una verdadera revolución que lo cambia todo y que saca fuera del sistema convencional algo tan importante para la historia del ser humano como ha sido el dinero a través de un sistema abierto, seguro y confiable P2P.

Además, pensamos que hay muchos poseedores de bitcoins que a lo mejor no saben que hacer con ellos y les parece una buena idea invertirlos en formación, por lo que esperamos que sea una vía para atraer un nuevo tipo de cliente o convencer más facilmente a los que esten dudando entre dos opciones y solo encuentren esta forma de pago en nuestra escuela.

¿Crees que otras escuelas os seguirán?

Espero que sí. Yo creo que es mucho más fácil que las nuevas escuelas nativas digitales adopten rápidamente este método que las escuelas más tradicionales y universidades. Para poder tomar una decisión como ésta hay que tener una organización muy ágil en la toma de decisiones y ser valiente para apostar por algo a lo que tu director financiero te va a decir que si estás loco. Simplemente se trata de abrir la mente de todos los miembros de la organización y presentarlo como una nueva oportunidad al adquirir un nuevo tipo de activo.

¿Crees que el concepto es algo bien entendible por la sociedad en general?

No, en absoluto, creo que es algo en lo que veo metida a gente muy del mundo tecnológico y digital y a personas que tienen un perfil inversor de riesgo, pero cuando preguntas fuera de estos circuitos la gente no tiene ni idea de cómo funciona aunque sí lo conozcan. Hace falta aún mucha divulgación pero el ahorrador sí que tiene interés por saber de qué va esto, más si la gente que está invirtiendo te está contando que su activo se está revalorizando constantemente. Al igual que con los productos financieros sofisticados y derivados, hay que recordar a la gente que este tipo de inversiones siempre son de alto riesgo.

¿Cuándo se hará extensible el pago de universidades y escuelas de negocios con criptomonedas?

Como he dicho antes, creo que en un futuro no muy lejano se convertirá en un sistema de transacción normal y que en función de la política de riesgo o comercial de cualquier negocio se aplicará con mayor o menor prudencia porque tendrá efectos en la facturación. De todas formas, a corto plazo, y ojalá me equivoque, dudo mucho que muchas escuelas, incluso las nativas digitales, tengan el valor para apostar por un método de pago como este sin tener en cuenta las complejidades tecnológicas y contables para las que por supuesto hay que estar preparado.

¿Crees que existe formación en este tema en las universidades y escuelas?

No y sin embargo sí que percibimos un alto interés por saber más, por eso estamos preparando una serie de nuevos cursos y seminarios que se centrarán en este tema y en el blockchain.

Y, ¿qué lugar ocuparán las ciberdivisas en el futuro?

Ojala lo supiera, no creo que sea la persona más adecuada para responderlo pero, si de imaginar se trata, me gustaría que hubiera un mundo donde el sistema financiero actual desapareciera tal y como lo conocemos. Sé que es difícil pero el cambio está pasando y las ciberdivisas son una parte de ello.

Algunos expertos creen que esta moneda alcanzará un precio por unidad que podría superar 13.000 euros, ¿qué precio puede llegar a alcanzar?

No hay que olvidar que el bitcoin ahora mismo es el foco de los inversores de alto riesgo y especuladores, sinceramente creo que una moneda más estable y menos especulativa sería más beneficiosa y ese es el punto que hay que lograr y para ello debe generalizarse porque al ser una moneda desintervenida muy pocos pueden influir mucho. Es por ello que creo que sí que seguirá subiendo y que a medida que se generalice su uso será mucho más estable, incluso tendrá un ciclo largo de bajada previo.

Y en el caso de otras monedas virtuales, como litecoin, que también están creciendo en este mercado. ¿Cuál puede ser su futuro?

Lo más probable es que coexistan varias criptomonedas en el mercado pero al final la última palabra la tendrá el propio mercado y el consumidor. Tiene todo el sentido del mundo que haya más de uno y además será sano para la propia competencia entre criptodivisas.

Algunos líderes políticos e, incluso, la Comisión Europea, están pidiendo que se regule el mercado de las monedas virtuales. ¿Una regulación amenazaría el futuro de bitcóin?

No, todo lo contrario, sería un impulso que las convertiría en algo ya imparable generando la seguridad en su uso que necesita el gran público para adoptarla. Ojalá nuestros gobernantes sean valientes y se atrevan a dar un paso así porque para mi esta sí es la revolución que lo cambia todo.

