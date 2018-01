La universidad Harbour.Space organiza las primeras Olimpiadas Internacionales de Análisis de Datos

Las olimpiadas están pensadas para apoyar el talento joven.

La universidad internacional Harbour.Space, con sede en Barcelona, es promotora y coorganizadora de la primera edición de las Olimpiadas Internacionales de Análisis de Datos (IDAO por sus siglas en inglés). Esta competición, que empieza en 15 de enero de 2018, ha sido creada por los principales expertos de la materia, y pretende unir en una sola plataforma analistas, científicos, profesionales e investigadores junior provenientes de todo el mundo. Además de Harbour.Space University, las IDAO también han sido organizadas por la HSE Faculty of Computer Science y la empresa multinacional de tecnología Yandex, con el apoyo de Sberbank.

Hasta el momento, ya se han apuntado 310 equipos, habiendo un total de 620 participantes. Éstos provienen de 27 países de alrededor del mundo, como Rusia, Taiwán, Kazakstán, Alemania, Ucrania, Hong Kong, Corea del Sud, Uzbekistán, la India, España, Anguilla, Bielorrusia, la China, Turkmenistán, Indonesia, la República del Congo, Nigeria, Pakistán, Austria, Romania, Georgia, Colombia, Estados Unidos, Turquía, Azerbaidjan, Israel y Japón.

"Ahora mismo, nuestra civilización se encuentra en el punto de tener la suficiente habilidad técnica como para recolectar y almacenar gran cantidad de datos", explica Dimitry Vetrov, presidente del jurado de IDAO, profesor de HSE y jefe del International Laboratory of Deep Learning and Bayesian Methods de HSE. "Pero seguimos sin ser conscientes de todo lo que podemos hacer con estos datos. Para los expertos en el campo del aprendizaje automático y la ciencia de datos, existe una clara necesidad que aún no ha sido resuelta. Así pues, estas olimpiadas son la forma ideal de apoyar al talento joven en su camino a convertirse en expertos en este campo".

Sin embargo, los métodos que se proponen en artículos científicos, o que son usados en competiciones de aprendizaje automático, suelen no ser suficientemente efectivos como para dar uso en aplicaciones reales. Esto es debido a que funcionan como lentitud o a que requieren demasiada memoria, por lo que no pueden ser usadas en, por ejemplo, aplicaciones móviles. Las IDAO están pensadas para dar respuesta a este reto. El objetivo de los participantes es intentar superarse los unos a los otros, no solo en predicciones, sino también en la efectividad práctica de los modelos utilizados.

Las tareas complejas en el análisis de datos y los requerimientos adicionales para la ejecución de los modelos usados, convertirán a las IDAO en una competición atractiva, tanto para participantes del aprendizaje automático, como para los entusiastas de la programación deportiva. Además, las personas con un entrenamiento diferente - como los analistas o los desarrolladores - tendrán la

oportunidad de formar parte de equipos diferentes y así crear soluciones más relevantes y avanzadas.

"La importancia de este tipo de competiciones no se mide únicamente a partir de los resultados, sino también por el proceso de entrenamiento. Como educadores, nos esforzamos a animar a nuestros estudiantes a remodelar el mundo hacia mejor a través de la ciencia de datos, y esta plataforma es el lugar perfecto para infundir este deseo", explica Konstantin Mertsalov, Director de Programación Informática y de Ciencia de Datos en la Harbour.Space University.

Las Olimpiadas Internacionales de Análisis de Datos están compuestas por dos etapas. La primera es una ronda de cualificación online remota, que tendrá lugar del 15 de enero al 11 de febrero de 2018, y estará formada por dos vías. La primera vía, es una competición tradicional de aprendizaje automático, basada en los datos presentados con las etiquetas asignadas a cada dato. En ella, los participantes tendrán que hacer nuevas predicciones y cargarlas en el sistema de verificación automático. La tarea de la segunda vía consistirá en desarrollar una solución para el mismo problema la cual encaje en un tiempo reducido y en la memoria utilizada. Una vez finalizada la primera dase, la página web de IDAO publicará una tabla con los resultados, así como un listado de los finalistas, antes del 18 de febrero del 2018. Los treinta equipos que estén en las posiciones más altas del ranking de, al menos, una de las vías, pasarán a competir en la segunda fase. El comité de organización de las olimpiadas se ocupará de cubrir el alojamiento y los gastos de desplazamiento.

En referencia a la segunda fase, será presencial y tendrá lugar en Moscú el mes de abril de 2018, concretamente en las oficinas centrales de Yandex. Durante las 36h que durará la competición, los participantes intentarán aumentar la velocidad del modelo, así como crear un prototipo completamente desarrollado que será probado en términos de precisión y complimiento. Además, se realizarán varios workshops y ponencias lideradas por expertos internacionales en aprendizaje automático en análisis de datos.

Los ganadores de las IDAO recibirán premios y becas para estudiar en la Universidad Harbour.Space y en la HSE Faculty of Computer Science, las cuales cubrirán completamente el coste de su educación.

