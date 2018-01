Richard Vaughan:"Buscamos deliberadamente gente sin experiencia docente para ser los mejores en inglés"

Ha estado al frente de Vaughan Systems, sin abandonar nunca su papel docente y gestionando el crecimiento de su empresa. En 2003 creó Vaughan Radio, primera y única emisora de radio del mundo para el aprendizaje del inglés. En 2007 creó Vaughan Televisión, canal de TDT local en Madrid y otras comunidades autónomas.

El grupo Vaughan cumple 40 años y tras ese tiempo, más de 150.000 personas han disfrutado del método Vaughan. El grupo cuenta con 500 personas, entre empleados y colaboradores, presencia en ocho ciudades españolas, 12.000 alumnos presenciales, 6.000 online y más de 250.000 horas anuales de formación in company. Además, la editorial de Vaughan ha distribuido más de ocho millones de libros y su radio llega a 700.000 oyentes, tanto a través de radio analógica, como digital, por medio del canal TDT, la página web grupovaughan.com y la nueva app.

¿Cómo sobrevive la iniciativa a pesar de los años de crisis?

Ha sobrevivido a muchas crisis empezando por la del 77-78, la del 91-92, la del 2000-01, y la de 2008 en adelante porque, igual que Ferrari o Porsche, es la calidad del producto, en este caso, la calidad del profesor la que prima. Tenemos los mejores profesores de España y del mundo. Tenemos mucho arte y ciencia en la búsqueda y formación de profesores creando un equipo tan sólido que la gente nos apoya incluso en época de vacas flacas.

¿Cómo ha evolucionado?

Yo empecé desde mi casa y luego salté a 40 metros, luego 80 y así hasta 8.000. Además, todos los grandes imperios requieren creatividad.

¿Ha cambiado el alumnado?

No mucho. En los años 70, cuando yo empecé, la demanda era alta para el inglés y el problema principal sigue siendo el mismo. Los alumnos esperan que haya una pastilla revolucionaria. La gente sigue buscando fórmulas para no hacer el esfuerzo que requiere el dominio. Saber inglés a medias no resuelve las situaciones de comunicación. Es difícil, yo tardé 3.000 horas en aprender vuestra lengua. Sé lo que es.

¿Qué diferencias existen entre su método y los demás?

Yo siempre recomiendo ir fuera, pero hay que estar bastante tiempo. Hasta que tengas dominio auditivo, toda la comunicación parte del oído, si eso no funciona, entonces no se sabrá el idioma. Nos diferencia la calidad del profesor. Si el profe mola, la asignatura mola. El profesor es el que encandila.

¿Qué perfil tienen de profesor?

Buscamos deliberadamente gente sin experiencia docente. El dicho de "cada maestrillo tiene su librillo", es totalmente cierto. Buscamos actitud, energía y humildad. No todos son bilingües. Yo te puedo enseñar inglés sin saber una palabra de español. De hecho, es una ventaja, porque no tiene escapatoria o inglés o nada... Él tiene que tirarle de la lengua para producir inglés. Es como el aerobic, si te quieres tonificar para cardio, quieres un profesor que te machaque.

¿Cuáles son las carencias que tienen los españoles cuando llegan aquí?

La desidia. Hay un 80 por ciento que pulula por la zona gris del "haber si este año..." igual que en los gimnasios. Paga y no va. Hay que hacer un esfuerzo personal y atención. La gente tiene que estar dispuesta a enfrentarse a apuros. Cuanto más sufres, más te haces con el dominio en los idiomas. El sentido del ridículo, evitar dar la cara y superar. Si quieres vencer el miedo al agua tienes que tragar agua.

¿A qué atribuye el éxito de la radio?

Tengo un truco. La mayoría de los locutores que somos profesores tenemos la orden de hablar de una manera nítida y accesible de forma que el español que lo está escuchando lo siga. Si están entendiendo, es hipnotizador. Si la gente entiende lo que dices, no cambia. Progresar no significa entrar en terreno cada vez menos explorado del idioma. Hay que tener un dominio brutal de lo que usamos el 90 por ciento del tiempo. Cuando alguien me dice: "No tengo dinero para un curso, ¿qué me recomiendas?" Pues mira, el 70 por ciento va al oído. No películas ni series.

