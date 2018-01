Crece el número de sanciones en exámenes en Inglaterra

Informática destaca como la asignatura más penalizada.

La informática fue la asignatura con mayor número de sanciones, según un informe de Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation), un departamento gubernamental no ministerial que regula las calificaciones, los exámenes y las pruebas en Inglaterra y, hasta mayo de 2016, las cualificaciones profesionales en Irlanda del Norte.

El informe también destaca que las sanciones aumentaron en un 25 por ciento en general, siendo la más común la que involucra al teléfono móvil. El número de estas sanciones aumentó en un 18 por ciento, de 900 en 2016 a 1.060 en 2017.

Las matemáticas y la informática representaron más de un tercio de todas las sanciones por negligencia estudiantil en 2017. El informe del órgano regulador inglés también muestra, sin embargo, que hubo un 23 por ciento menos de sanciones para escuelas y colegios, de 155 en 2016 a 120 en 2017.

La mayoría de los estudiantes, 1.235, fueron penalizados con la pérdida de notas. Unos 635 estudiantes recibieron una advertencia y 490 tuvieron el examen suspenso.

El aumento de las trampas en esta ocasión se produjo a medida que se introdujeron nuevas GCSE más estrictas en inglés y matemáticas por primera vez.

