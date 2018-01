Albert Piñol i Pere: "La transformación digital obliga a las escuelas de negocios a innovar cada año"

Albert Piñol i Pere, director de Esneca Business School

Esneca Bussiness School ha sido galardonada por el Instituto para la Excelencia Profesional con la Estrella de Oro. La escuela afincada en Lleida, con contenido 100 por cien online y con más de 20.000 alumnos alrededor del mundo, opera ya en más de 80 países. Su director, Albert Piñol i Pere, sitúa a España en el top 20 de la formación universitaria y postuniversitaria a nivel mundial, "y sin duda es la primera entre los países de habla hispana".

¿Cree que las escuelas han sufrido la crisis?

Hay escuelas que sí las han sufrido y otras que no. Depende del desarrollo tecnológico que hubieran adquirido y de la dependencia pública que arrastraran.

Por lo que refiere a la dependencia pública, la amplia crisis que hemos sufrido ha hecho que la administración y subsidiariamente muchas empresas contratantes hayan visto reducido, a mi juicio de forma errónea, su partida en formación. Esto ha repercutido en que escuelas que tenían mayor dependencia del sector público han visto como su modelo de negocio se veía afectado, mientras que por el contrario las escuelas con menos dependencia no han sufrido esta incidencia. Se ha terminado el "todo vale" que parecía existir en nuestro sector.

Sólo se pueden hacer las cosas muy bien, valorando la experiencia del alumno desde todos los enfoques. En Esneca Business School tenemos mecanismos de validación de la calidad en muchos ámbitos del proceso de formación: admisión, envío de materiales, desarrollo del curso, exámenes, envío de diplomas, etc. Una vez el alumno ha finalizado sus estudios procuramos ayudarle a encontrar empleo si no lo tuviera, contribuyendo al desarrollo del plan de carrera y mejora profesional.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico también ha sido clave en nuestro sector. Únicamente las escuelas con mejores apuestas tecnológicas y con más inversión en I+D+I han sobrevivido a la crisis.

¿Qué perfil de alumnado tiene?

Los alumnos de Esneca Business School tienen un perfil muy variado. Por ejemplo: emprendedores que buscan crear o potenciar su negocio, estudiantes que han acabado la carrera y que buscan diferenciarse y especializarse, o profesionales con amplia experiencia que buscan consolidar o actualizar conocimientos. Estamos muy orgullosos de poder ayudar a cualquier alumno sea cual sea el punto de su plan de carrera.

¿Cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional?

Todas las escuelas de negocios tienen tres puntos diferenciales que influyen directamente en el alumno. En primer lugar la formación que ofrecemos tiene un alto contenido práctico y está enfocada al entorno empresarial de tal manera que nuestros alumnos viven experiencias de entornos profesionales (de forma real o simulada) y adquieren habilidades prácticas idénticas a las que vivirán en el mundo empresarial. En segundo lugar las escuelas de negocios fomentamos el networking entre alumnos, y entre alumnos y profesores, obteniendo experiencias muy satisfactorias en este sentido ya que un alumno recién licenciado puede, por ejemplo, contactar con un alto directivo de una empresa del IBEX35 creando vínculos que nos consta que perduran a lo largo del tiempo. El tercer factor es que el profesorado de las escuelas de negocios forma casi siempre parte del tejido empresarial y esto permite al alumno una adquisición de conocimientos y habilidades que le serán útiles en el mercado laboral.

¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?

El directivo actual tiene que poseer fundamentalmente tres cualidades. En primer lugar management estratégico. Debe ser un excelente visor y gestor de la estrategia de la empresa. Si bien es cierto que la globalización y la transformación digital hacen que la empresa cambie de forma constante, el directivo debe planificar el futuro de la empresa a medio y largo plazo de forma sólida y sin fisuras. En segundo lugar es fundamental que tenga una visión socialmente responsable para dotar a su estructura de huella social y que inculque el reto de la sostenibilidad a medio y largo plazo en todo el organigrama. La suma de estos dos factores nos permitirá descubrir el tercero, que es la continuidad de la empresa. En 10 años solo existirán las empresas que hayan sido socialmente responsables.

El directivo del futuro tiene que sumar a estas tres cualidades dos más que están enlazadas entre sí; ser un excelente gestor del cambio y abanderar la transformación digital.

¿Qué momento vivimos de transformación digital?

Todavía queda mucho por decir y por hacer, y en especial en nuestro sector. La irrupción en nuestras vidas de marcas como Google, Facebook, Amazon han cambiado hasta los estilos de vida y hábitos de nuestra sociedad. Debemos tener en cuenta que hoy en cualquier portal de empleo hay decenas de ofertas de puestos de trabajo que hace solamente 5 o 10 años ni existían, y debemos prever que los estudiantes de Primaria y ESO trabajarán en puestos de trabajo que ni tan siquiera existen.

¿Qué opina de los MBA? ¿Cree que hay que reinventarlo?

Más que reinventarlo hay que adaptarlo constantemente. Tanto la transformación digital como las nuevas tendencias de gestión y los imperativos legales nos obligan a las escuelas de negocios a innovar de forma constante. Las necesidades de un directivo o empresario han cambiado sustancialmente. De hecho, si hoy no se gestiona igual que hace 5 años, no se puede enseñar ni transferir los mismos conocimientos y habilidades de management empresarial que se enseñaban hace 5 años.

¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?

Mi consejo para quien quiera hacer algún Master está enfocado a estudiar temas relacionados con marketing online, neuromarketing, recursos humanos, internacionalización de empresas, investigación o innovación, pero hay que analizar cada caso y cada perfil para acertar en cada consejo. Lo que sí está claro es que hay que focalizarse en lo que uno quiere estudiar, y hay que ser el mejor (o estar entre los mejores) en una parcela; ya sea pequeña o más grande, porque hoy solo tiene éxito quien está posicionado entre los mejores de su actividad, por pequeña que esta sea. Por ejemplo, si un estudiante de marketing me pidiera consejo sobre si estudiar marketing digital, le diría que sí, pero sobretodo que sea el mejor en algo (Analytics, Adwords, contenidos ). La clave está en la especialización; ya no sirve solo ser bueno, hay que ser el mejor.

¿Cree que España lo está haciendo bien? ¿Tenemos buenas escuelas?

Analizado el entorno nacional e internacional, sitúo a España en el Top 20 de la formación universitaria y postuniversitaria a nivel mundial, y sin duda es la primera entre los países de habla hispana. No obstante, es necesario seguir invirtiendo tanto en la enseñanza pública como seguir con el esfuerzo privado para mantener este posicionamiento.

¿Qué opina de los Moocs?

Todo lo que suponga un avance y un desarrollo por definición es bueno, y los Moocs lo son. No los entendemos como competencia sino como un complemento a la formación que pueda desarrollar cualquier alumno. Teniendo en cuenta que muchos estudiantes universitarios de hoy trabajaran en lugares de trabajo que aún no se han creado o que no existen, es muy necesario la creación del conocimiento basado en el establecimiento de conexiones, y los Moocs tienen esta capacidad de unir nodos de conocimiento y de fomentar la conectividad de distintas iniciativas de formación.

¿Y de los rankings educativos?

Los rankings educativos se deben entender como un medio o como un premio a una trayectoria, y no como un fin. Al final son el resultado de procesos de mejora continua y nos obligan, junto a las opiniones de los alumnos, a enfocar nuestra actividad de forma que autoaprendamos a mejorar de forma constante y a implementar potentes herramientas de innovación. Todas las empresas debemos estar enfocadas a ofrecer el mejor servicio y a una evaluación de la experiencia 360º. Así lo creemos en Esneca Business School y por ello las opiniones que recibimos de nuestros alumnos están por encima de un nueve sobre diez en la mayoría de nuestros programas formativos.

¿Por qué las escuelas de negocio españolas están mejor posicionadas que las universidades?

A lo largo de la entrevista hemos ido desgranando los motivos de este hecho. Según el Ránking FSO, Esneca Business School está en el Top 30 de las mejores Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana. Entonces, ¿cómo puede ser que una escuela joven como la nuestra esté mejor posicionada que la mayoría de universidades, algunas centenarias? Se puede atribuir a distintos factores, entre los que destaco la edad y la funcionalidad o adecuación a sus fines. Por lo que refiere a la edad, las personas que acceden a una escuela de negocios lo hacen para formación postuniversitaria, y esto por definición significa que el alumno ha adquirido mayor madurez personal y profesional (derivada también de los conocimientos universitarios) y está muy orientado y focalizado en lo que quiere estudiar, y como hacerlo, mientras que en el entorno universitario por regla general la experiencia nos dice que se debe elegir con menos madurez y experiencia lo que se quiere estudiar, lo que puede generar mayor insatisfacción. Por lo que refiere a la funcionalidad es importante destacar que, a pesar de los grandes avances de las universidades en este sector, aún estamos muy lejos que el entorno universitario ofrezca de forma generalizada una formación muy enfocada a la práctica y a lo que los alumnos ejercerán de facto en su vida profesional. No es extraño ver graduados en derecho que no saben redactar una demanda o bien graduados en relaciones laborales que no entienden una nómina. Aun así, el nivel de las universidades nacionales y de las escuelas de negocios es por regla general sobresaliente. La universidad en global ofrece unas herramientas académicas al alumno, con materias transversales y otras más específicas. En cambio, y generando más satisfacción (que no implica mayor calidad siempre) es donde se posicionan las escuelas de negocios.

¿Tenéis acuerdos con universidades? ¿Cómo se desarrollan?

Sí, entendemos que es el binomio perfecto (Universidad + Escuela de Negocios). Esneca Business School tiene un acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de tal manera que en su oferta de títulos propios ofrecen nuestros masters. En paralelo también estamos valorando propuestas de otras universidades para trabajar de forma conjunta.

¿Cuáles son los programas más demandados en la escuela?

Tenemos varios programas master de alta demanda, desde los tradicionales (MBA, RRHH, Periodismo, Marketing, Fiscalidad ) hasta más innovadores (Gestión por competencias, Neuromarketing, Social Media, I+D+I, Seguridad Informática...) Es bueno ofrecer éste abanico de posibilidades innovadoras sin renunciar a las más tradicionales.

Albert Piñol i Pere, 39 años, empresario y directivo.

Formación: Soy Diplomado en Relaciones Laborales y he completado mi formación con varios masters: Master en seguridad industrial, Master en higiene industrial, Master en ergonomía y psicosociología aplicada, MBA en administración y dirección de empresas y Master en marketing y neuromarketing

Trayectoria:

Hace 16 años que ejerzo formación y asesoramiento de management empresarial en entidades a nivel nacional, realizando trabajos de formación para empresas como Nestlé, Danone, Mediapro, Seat, Purina así como en varias entidades públicas, tanto nacionales como europeas.

Desde hace 4 años soy el Director de Esneca Business School, dirigiendo la estrategia de la escuela y sobretodo apoyando y dinamizando al equipo de trabajo, que está dividido en 3 grandes áreas: Área Académica + Área Operaciones + Área Marketing y Expansión.

Hemos recibido distintos reconocimientos profesionales y sociales que avalan nuestra trayectoria. Me siento muy orgulloso sobretodo de uno que nos ha otorgado por tres veces consecutivas la Asociación MUM por ayudarles a construir la eco aldea que están realizando en Madrid para que víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas puedan escapar de esta lacra social.

Aficiones:

Durante el poco tiempo libre que me deja mi intensa actividad me dedico esencialmente a disfrutar de la familia, son las grandes perjudicadas de tanto trabajo y esfuerzo y deben ser las grandes beneficiadas del tiempo libre.

