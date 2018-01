Maribel Martín de Rosales: "La clave está en darle la mayor autonomía posible al niño"

El método Kumon fue fundado hace 50 años por Toru Kumon

Kumon es una red de centros de enseñanza donde se imparten programas de matemáticas y lectura. Actualmente está presente en 49 países de todo el mundo. En España, el método cuenta con más de 240 centros con 21.000 alumnos. El objetivo principal de Kumon es dar a todos los alumnos la oportunidad de desarrollar al máximo su potencial. Maribel Martín de Rosales, directora de Desarrollo y portavoz de Kumon España explica cómo se lleva a cabo el método.

P: A muchos niños no les gustan las matemáticas en el colegio. ¿Por qué no las entienden?

R: En base a nuestra experiencia, lo que lleva a un niño a disfrutar a tope haciendo funciones o cálculo diferencial, tenga los años que tenga, es que se sienta capaz de hacerlo, y que conozca la sensación de lograrlo por sí solo.

Con Kumon la motivación va muy ligada a la individualización en el proceso de aprendizaje. A muchos niños no les gustan las matemáticas, o no les gusta leer, porque no se sienten capaces, no están viviendo experiencias que les hagan disfrutar. ¡Y los niños siempre disfrutan aprendiendo cosas nuevas! de eso estamos seguros. Lo que hacemos para lograr que cualquier niño se sienta capaz y motivado por aprender matemáticas, es darle la oportunidad de estudiar un contenido adecuado a su capacidad, no relacionado con su curso escolar. A partir de esa base sólida, reforzar todas las capacidades que favorecen el aprendizaje, al tiempo que va avanzando en contenidos más complejos. Nuestro objetivo es llegar cuanto antes a ofrecerle una experiencia de aprendizaje autodidacta, animarle a que aprenda contenidos nuevos por sí solo. La emoción que siente al ver que es capaz de hacerlo sólo será el verdadero motor de su desarrollo.

P: ¿Pero puede haber también una razón cognitiva?

R: Cuando un alumno ha tenido la oportunidad de desarrollar una buena actitud ante el estudio, buenos hábitos de trabajo y una base sólida de cálculo, se siente capaz de aprender cualquier cosa. Esa es la actitud que promueve el método Kumon, por eso conseguimos lograr tantos casos de éxito en el desarrollo del talento matemático.

P: ¿Tiene que ver algo los docentes?

R: En Kumon favorecemos el aprendizaje autodidacta, el profesor se convierte en un orientador que conoce y confía en el potencial del alumno y le ayuda a descubrirlo. Pero esta labor es tan compleja que requiere de una formación constante y de una actitud muy exigente con su trabajo. Nuestro fundador Toru Kumon citaba a menudo un dicho del filósofo Chijo Han Yu: "Hay caballos con potencial para recorrer 1000 millas, sin embargo, es raro encontrar un domador capaz de entrenar a estos caballos para que lo consigan". Todos los profesores del método Kumon nos esforzamos por mejorar cada día nuestra capacidad de orientación.

P: ¿Qué tipo de modelos son los más innovadores para enseñar matemáticas?

R: Nuestro sistema que lleva más de 50 años en todo el mundo, pero continúa siendo uno de los métodos más innovadores y eficaces para alcanzar una alta competencia en matemáticas.

P: Si los niños no aprenden a calcular a mano y hacen las operaciones con el ordenador, ¿cómo van a entender lo que están haciendo?

R: En nuestro método de aprendizaje el cálculo mental es fundamental para alcanzar el nivel de competencia académica que requiere el material. Tener un buen cálculo mental permite desarrollar la memoria, ser más eficaces en el trabajo, identificar y corregir errores con mayor facilidad. Cuando un alumno tiene un buen cálculo mental, puede dedicar toda su atención en aprender un nuevo procedimiento, y le resultará más satisfactorio hacerlo por complejo que sea.

P: ¿A qué edad comienza a desarrollarse la capacidad matemática?

R: En Kumon empezamos desde los 2 años. En esta etapa lo importante es sentar las bases para que el alumno desarrolle la actitud, la motivación y las capacidades de aprendizaje más importantes que le permitirán avanzar por si mismo aprendiendo a través del material todo el contenido de nuestro programa de matemáticas: capacidad de trabajo, atención, concentración, buenos hábitos, motivación, cálculo mental

P: ¿Todos tenemos el talento y el potencial para entender las matemáticas?

R: Tenemos mucha suerte y cada día compartimos con nuestros alumnos esos momentos "ajá", llamamos así a la sensación que experimenta un alumno cuando logra entender un procedimiento por sí mismo. La clave está en darle la mayor autonomía posible en su proceso de aprendizaje desde el primer día, el profesor no explica, orienta al alumno y le ayuda a desarrollar las capacidades que le ayuden a aprender de forma autodidacta.

P: ¿Es importante que los padres entiendan las matemáticas que estudian sus hijos?

R: La familia es muy importante pues los valores que se transmiten con el método deben de trabajarse en casa, reforzando la motivación del alumno y favoreciendo los hábitos y procedimientos más adecuados para favorecer el aprendizaje. Pero eso no significa que los padres deban saber ni entender lo que estudian sus hijos, no deben explicarles nada, en Kumon nadie da explicaciones directas, es el exclusivo material didáctico que usamos el que dará las pistas y explicaciones que pudiera necesitar el alumno para que pueda pensar y resolver con autonomía.

Entendemos que el objetivo no es que sepan hacer cálculo integral, es que sean responsables y autónomos. Y el objetivo no es que entreguen un ejercicio resuelto, sino que los alumnos vivan experiencias que le aporten unos valores y una educación para toda la vida.

P: ¿Hay que tener una capacidad especial, muy alta, un coeficiente intelectual considerable, para estudiar Matemáticas en la universidad?

R: Nosotros hemos visto alumnos con 6 años aprendiendo contenidos universitarios de matemáticas. Nuestra labor es descubrir el potencial de cada niño, sea cual sea su capacidad, en la mayoría de las ocasiones los adultos nos sorprendemos de los resultados.

Con Kumon Matemáticas, la garantía es que la adquisición de capacidades y conocimientos sea sólida y progresiva. Con confianza, paciencia, trabajo y aplicando los conocimientos y capacidades que va adquiriendo, el alumno es capaz de sacar su máximo potencial.

