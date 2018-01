Station 1: La universidad revolucionaria

Un nuevo modelo que elimina las aulas y las conferencias.

Nuevo logo de la universidad que acaba de nacer en Massachussetts

Station 1 nace de la mano de Christine Ortiz, exdecana del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) con el objetivo de evolucionar la educación superior con un modelo único distinto a los tradicionales. Se propone educar a los alumnos en los campos de la ciencia y la tecnología sin salones de clase, cátedras o especializaciones. Se combina el método de aprendizaje autodirigido virtual con el presencial pudiendo acceder durante las 24 horas del día a los espacios de laboratorio. En definitiva, elimina las barreras entre los modelos tradicionales de educación superior, como especializaciones y conferencias.

Este nuevo modelo aspira a ser interdisciplinario en asignaturas como tecnología, equidad, historia, etc. De esta forma, se podrá desarrollar la innovación social y fomentar el aprendizaje. Además, se asegurará la participación de estudiantes con orígenes diferentes para moverse entre diferentes culturas y crear así una comunidad interconectada.

Christine abandonó su puesto como decana de educación de posgrado con el objetivo de fundar una nueva universidad de investigación residencial. Se refiere a Station 1 como el proyecto de intentar crear "una universidad sin fines de lucro con un nuevo modelo de investigación". El aprendizaje basado en proyectos es el pilar fundamental de su visión, por lo que difiere de la enseñanza tradicional. Además, en una entrevista con The Tech añade que "la distinción entre estudiante y graduado desaparece". El cambio es tan radical que prescindirá de las aulas y de las conferencias. Los estudiantes que formen parte de Station 1 podrían trabajar tanto en investigación básica como en investigación aplicada, pero también en una visión para una startup.

Ortiz afirma que esta universidad cuenta con cuatro componentes: el currículum volteado, basado en proyectos y personalizado. La segunda es la estructura de investigación interdisciplinaria, que no es ningún departamento, por lo que no habrá conferencias, aulas, carreras ni departamentos. El tercero es la plataforma tecnológica para facilitar esos dos objetivos y el último estar incrustado con la sociedad. No habrá clases tradicionales, pero los espacios grandes se subdividirán en áreas distintas, algunas diseñadas para investigación, otras para trabajo grupal y otras para estudio individual

La fundadora espera que, aunque sea necesaria una infraestructura física para apoyar una universidad de investigación residencial, su modelo pueda ir a la par que la educación y que, además, pueda ser reconocida como universidad en cuatro años con el objetivo de construir una red de campus en todo el mundo. Los alumnos deben ser creativos y audaces, apasionados por la ciencia y la tecnología para crear un mundo más equitativo, creativo y sostenible. En particular, en la interfaz de la ciencia y la tecnología con las humanidades y las artes. Como miembros de Station 1 los alumnos reciben una paga por la manutención, gastos de alojamiento, paga para el transporte y costos de instrucción.

Está abierto el plazo para participar en el programa educativo Summer, centrado en ciencia y tecnología desde la perspectiva social, la innovación social e impacto. Los becarios podrán vivir una experiencia única en una empresa o en un laboratorio de investigación líder en ciencia y tecnología a la vez que participar en proyectos basados en ciencia y tecnología aplicadas al impacto social.

Los participantes se comprometen con un plan de estudios combinado y compartido que reúne perspectivas críticas sobre ciencia, tecnología, sociedad e innovación social. Tienen, además, acceso a un espacio de trabajo conjunto, colaboración y creación de prototipos, pero sobre todo, libertad en sus proyectos y áreas de interés. Además cuenta con clases extraescolares que le sirven al alumno para completar su formación en campos de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

En cuanto a los profesionales con los que cuenta Station 1, apoyarán el crecimiento académico, profesional y personal y fomentarán un aprendizaje de apoyo. Tendrán la oportunidad de conocer a cada alumno individualmente, lo que les permitirá conocerles más de cerca y saber cómo tienen que ayudarles. El equipo de Ortiz creó una plataforma de software para el diseño de un currículo inteligente guiado por computadora, que ayudará a los estudiantes y profesores a crear rutas educativas entre disciplinas, con algunas limitaciones.

Este nuevo modelo de enseñanza tendrá su sede en Lawrence, Massachussetts, que cuenta con transporte directo a Boston y sus ciudades circundantes. Además, las características de esta localización se relacionan con el espíritu y los valores de Station 1, mentalidad cívica, diversa y un lugar que une pasado, presente y futuro. Aquí también se encontrará la vivienda y el plan de estudios de los estudiantes.

Los becarios tendrán la oportunidad de experimentar la región de Boston, que se ubica en el puesto número uno entre los 25 mejores centros de inicio en los Estados Unidos, según los datos de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Hay más gasto de investigación y desarrollo académico de tecnología que en cualquier otra parte de los Estados Unidos, aproximadamente $4 millones.

En lo que respecta a los centros tecnológicos, muchos empresarios que quieren comenzar su andadura en este ámbito, piensan que deben estar ubicados en Silicon Valley para prosperar. Pero a pesar de su completa historia en tecnología e innovación, Boston pasa muchas veces desapercibido. Para las empresas jóvenes y las ya establecidas, esta ciudad cuenta con una infraestructura de servicios profesionales. La alta tecnología tiene un papel fundamental en esta ciudad, y es que Boston es el hogar de algunas de las mejores escuelas de STEM en el país: MIT, Harvard

Una revisión de muchos indicadores clave llevaron a Boston a ser la ciudad número uno en el país para fomentar el crecimiento empresarial y la innovación, por lo que Station 1 no puede estar localizado en un sitio mejor.

Para solicitar el acceso a Station 1, los alumnos deben estar matriculados en un programa de licenciatura de pregrado en una institución acreditada y con buena reputación. Además, deben mostrar interés en la ciencia y en las tecnologías aplicada al impacto social. Tienen que estar disponibles durante todo el tiempo que dure el programa Summer 2018 y la solicitud en inglés.

Se recomienda a los estudiantes que no hayan tenido la oportunidad de participar en una investigación previa basada en proyectos.

La creación de este nuevo modelo fue llevada a cabo por la situación actual del sistema de educación. Los desafíos del mundo son interdisciplinarios y requieren un pensamiento diverso para sus soluciones que actualmente la educación superior no facilita.

