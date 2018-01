Las competencias digitales básicas para hoy y mañana

El 90% de los puestos futuros requieren competencias digitales

Francisco Hortigüela, Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa en Samsung España

Según datos de CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) y otros organismos europeos se espera que el 90% de los puestos de trabajo requieran en un futuro próximo algún tipo de competencia digital, necesarias para poder formar parte de la nueva economía, caracterizada por la digitalización del empleo. Según estos datos, el 45% de los ciudadanos y el 37% de los trabajadores europeos, tienen habilidades digitales insuficientes y hay una estrecha relación entre esta carencia y el grado de empleabilidad.

Más concretamente, según datos de la Unión Europea, solo el 54% de los españoles posee competencias digitales básicas, lo que plantea grandes interrogantes respecto a la posibilidad real de ocupar los puestos laborales en un futuro cada vez más inmediato.

Para abordar dicha problemática las compañías tecnológicas ofrecen soluciones de formación dirigidas a paliar el déficit digital.

En este sentido, Samsung Smart School, es un programa orientado a niños de entre 10 y 12 años de educación primaria, en colegios públicos de todo el territorio nacional. Hasta el momento han participado más de 3.000 alumnos y profesores de 35 centros en 88 aulas dotadas con tecnología avanzada de Samsung. Con este programa, se prepara a los jóvenes en competencias digitales para que puedan acceder al conocimiento en cualquier lugar y en cualquier momento, siendo estas herramientas las catalizadoras de un cambio de modelo. Y que según resultados de un estudio de investigación llevado a cabo en estos centros en el curso 2016-2017, se han visto mejoradas las 3 competencias básicas del siglo XXi, como son la competencia digital, la competencia en comunicación lingüística y la competencia de "aprender a aprender", gracias a la integración de la tecnología como medio para propiciar un cambio metodológico en la forma de enseñar de los profesores y la manera de aprender de los alumnos.

Por otro lado, y dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, el Programa Samsung Tech Institute refuerza el compromiso de la compañía con la formación en tecnologías de la información, las comunicaciones y el fomento de las nuevas profesiones digitales, mejorando las oportunidades laborales de las nuevas generaciones para ofrecer a las empresas una fuerza laboral con alta cualificación tecnológica.

En este entorno, la compañía cuenta con diferentes convenios de colaboración, uno con la Universidad Politécnica de Madrid para el desarrollo del programa de Ciudadanía Corporativa Samsung Tech Institute y otro con la Universidad de Málaga (UMA).

La formación propuesta por los Programas Samsung Tech Institute impartida de forma gratuita por profesorado especializado, está dirigida fundamentalmente a jóvenes en búsqueda activa de empleo, y tiene como fin facilitar la inserción laboral mediante una formación tecnológica avanzada orientada a las nuevas profesiones digitales, lo que responde a la creciente aparición de profesiones y a la demanda de formación en competencias digitales en el actual mercado laboral. Se trata pues de cursos relacionados con el desarrollo de aplicaciones en sistemas abiertos, de lenguaje HTML5 y CSS3, videojuegos, Internet de las Cosas (IoT), ciberseguridad o diseño de webs.

De esta formación especializada ya se han beneficiado en estos 3 años más de 1000 alumnos de los que más del 45% ha logrado insertarse en el mundo del trabajo en posiciones relacionadas con las TIC.

En el año 2015, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social otorgó a Samsung el sello de Emprendimiento y Empleo Joven, en reconocimiento al apoyo prestado para la creación de empleo juvenil y formación tecnológica.

