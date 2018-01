Estudiantes desarrollan un prototipo para validar con el móvil el transporte público

Una de las funciones del proyecto es el traspaso de billetes entre usuarios.

Cuatro alumnas de Salesians Sarrià han desarrollado el prototipo de una aplicación para Smartphone para pagar el transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona. Take This Way, es el nombre con el que Carolina Del Corral, Sara Giménez, Miriam Lidueña y Miriam San José han bautizado el proyecto que pretende facilitar el pago del metro, autobús, tranvía y ferrocarriles a los usuarios. Además, también permitiría informar de los servicios disponibles en las estaciones y las posibles incidencias a tiempo real.

El sistema está planteado para usar la tecnología NFC, que permitiría pagar solo acercando el teléfono móvil a las maquinas de validación de las diferentes estaciones y paradas. Un sistema que se ha implementado en el transporte público de Valencia y que ha tenido una buena acogida entre los usuarios por su fácil uso y comodidad.

Uno de los valores añadidos de la aplicación, que no ofrece el actual sistema de validación, es compartir los billetes de transporte cuando dos o más personas viajen en transporte púbico, ya que permite transferir los viajes entre usuarios. Con esta aplicación se pretende solucionar un problema que viven el 29% de usuarios de transporte, según una encuesta de las estudiantes.

El proyecto fue seleccionado como uno de los finalistas del Desafío Emprende de La Caixa, un programa dirigido a estudiantes que quieren emprender un proyecto. Las cuatro alumnas están trabajando en la incubadora de la iniciativa para poder desarrollar y hacer tangible el proyecto.

Salesians Sarrià es una escuela referente en la Formación Profesional con 130 años de experiencia. La escuela nació como uno de los primeros centros de FP en Cataluña el año 1884 con el inicio de los "Talleres Salesianos".

Se trata de una escuela concertada especializada sólo en estudios postobligatorios con una capacidad para 1800 alumnos. Actualmente se ofrecen 10 ciclos de grado medio y 10 de grado superior, además de estudios de Bachillerato, cursos de acceso a grado Superior y Programas de formación e inserción.

PUBLICIDAD