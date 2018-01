El desempleo en España lejos de solucionarse

Se han publicado recientemente las cifras de desempleo del 2017.

Las mismas evidencian una mejora del mercado de trabajo en lo que a datos absolutos se refiere, pero cierto es que esos datos admiten muchos matices interpretativos, y que producen una sensación generalizada de que, a pesar de que las cosas van mejor, aún queda mucho trabajo por hacer.

Hemos cumplido una década desde que se inició esta ¿crisis? O más bien deberíamos hablar de un cambio de modelo, especialmente en lo que al trabajo y su articulación relacional se refiere. Para bien o para mal, el mercado laboral ha mutado hacia un escenario donde la estabilidad y lo "sólido" son atributos cada vez más escasos. De todos es conocido que el mercado laboral español sufre de numerosas disfunciones y asimetrías. Y uno de los principales problemas es que, en muchas ocasiones, se ha ilustrado la crisis y sus consecuencias laborales casi exclusivamente desde lo macro: cifras, datos, estadísticas, tasas etc., lo cual es muy necesario. Pero: ¿dónde quedan las personas? Se habla muy ligeramente de "millones" de personas en desempleo: llegamos a los seis millones, ahora somos más de tres. Y está claro que el desempleo es el principal problema de nuestra sociedad, pero millones de personas nunca pueden ser un problema. Las personas siempre son la solución a los problemas y, mientras no cambiemos esa óptica, es complicado que se pueda hacer un abordaje integral de la cuestión. Las personas son las portadoras del talento, la experiencia, los aprendizajes, las emociones etc. Si dejamos esto en un segundo plano, las soluciones serán siempre parciales.

Próximamente se van a cumplir cinco años desde que comenzamos esta loca aventura llamada Lanzaderas de Empleo. La idea de juntar a veinte personas desempleadas en un equipo heterogéneo, compuesto por personas de distintos niveles educativos, edades, sectores, sexos, procedencias etc., y que ellas mismas, con un profesional al frente, se articulasen en modo de empresa colaborativa para luchar por un objetivo común (la consecución de un empleo para sus integrantes), parecía un tanto descabellada para muchos.

Hoy, tras más de 430 lanzaderas por todo el país, con más de 8.500 personas que han participado en la iniciativa, con una tasa de éxito que supera el 50%, demuestran que no era una idea tan loca. La metodología heterogénea que se aplica, que bebe fuentes como el coaching, la inteligencia emocional, la creatividad, el networking o el crowdlearning, articulada en torno a un modelo de colaboración público-privada donde participan empresas, administraciones, entidades sociales, profesionales y voluntarios, es la base del éxito.

También el entrenamiento de esas competencias transversales que demanda el mercado laboral del Siglo XXI: trabajo en equipo, comunicación, planificación, gestión del cambio, actitud emprendedora, competencias digitales etc. Y, sobre todo, la fe en las personas y el partir de sus necesidades y de su desarrollo personal y profesional a la hora de diseñar e implementar las soluciones. Y es que cualquier política activa de empleo debe poner a las personas en el centro, ya que son el recurso más valioso del que disponemos en nuestra sociedad. Todos somos responsables frente al desempleo, y no podemos permitirnos el lujo de dejar el talento por el camino.

Elaborado por Álvaro Retortillo Osuna, Director del Área de Innovación Social de la Fundación Santa María de la Real.

