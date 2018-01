La UPNA publica los ganadores de los premios a la creatividad 2017, que reconoce obras de la comunidad universitaria

A la convocatoria de premios podían concurrir estudiantes matriculados, en 2017

Se reparten premios en las modalidades de narrativa en castellano y euskera, poesía en ambas lenguas, fotografía y Campus Music

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha publicado la lista de ganadores de los Premios a la Creatividad en la convocatoria del año 2017, cuyo plazo de presentación de candidaturas se inició en junio y finalizó a finales del pasado mes de octubre.

Los ganadores, por modalidades, son: Raúl Sánchez, por "La vida en el armario" y Ione Miren Gil Goñi por "Ella y él" (narrativa en castellano), Peio Iturri López, por "Ez nuen logelatik irten nahi" (narrativa en euskera), Raúl Sánchez Movellán, por "La geometría del vértigo" (poesía en castellano) y Stella Iantzi Vicente, por "Amestgaiztoetan murgildurik" (poesía en euskera).

En la categoría de fotografía, han resultado reconocidos los trabajos de María Ángeles Sánchez e Irantzu Mikelarena, por "Clones" y "When I die, Dublin will be written in my heart".

Además, a estos premios hay que sumar el certamen Campus Music 2017, cuya final tuvo lugar el pasado 13 de diciembre en el bar y sala de conciertos Zentral de Pamplona. En ella, resultó ganador el grupo "Hegaz" y el segundo clasificado fue el conjunto "Contacto 0".

EL CERTAMEN PREMIOS A LA CREATIVIDAD 2017

El certamen de Premios a la Creatividad, concebido para incentivar y difundir la actividad artística y cultural de la comunidad universitaria, prevé la dotación de distintos premios en metálico para cada una de las categorías: 500 euros para el ganador y 300, para el segundo.

Además, en la categoría Campus Music, otorga 1.500 euros al ganador y 1.000, al segundo clasificado (también prevé 500 euros para el tercero, si lo hubiera). Cualquiera de las categorías puede declararse desierta.

A la convocatoria de premios podían concurrir estudiantes matriculados, en 2017, en titulaciones oficiales, en títulos propios, en el Aula del Experiencia y en el Centro Superior de Idiomas, personal docente e investigador, personal de administración y servicios y miembros del Programa A3U de Amigos y Antiguos Alumnos. Aquellas personas que hubieran sido premiadas en alguna de las convocatorias de los últimos cinco años no podían concurrir por la misma modalidad o modalidades en que hubieran sido galardonadas.

