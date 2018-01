Más de 40 universidades orientarán a los estudiantes de bachillerato en UNITOUR Madrid

La XII edición del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR recorre 24 ciudades españolas.

El próximo martes 16 de enero se celebra en Madrid el Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, que organiza la consultora especializada en formación Círculo Formación. En esta XII edición está recorriendo 24 ciudades españolas, cinco italianas, dos portuguesas y Andorra.

Los cambios constantes que se producen en el sistema educativo español, unidos a la gran cantidad de información sin filtrar de la que disponen los estudiantes, hacen que se encuentren cada vez más perdidos a la hora de escoger titulación. El Salón de Orientación Universitaria nació hace doce años precisamente para intentar que los estudiantes de bachillerato tomaran una decisión basada en el conocimiento, y para resolver de forma personalizada todas las dudas para las que no encuentran respuesta por otras vías.

Se dirige a estudiantes de bachillerato, padres y educadores interesados en recibir de forma personalizada consejos que orienten a los alumnos de una manera más certera sobre su elección de grado: titulaciones y universidades a las que pueden acceder, grados que se imparten en cada centro, planes de estudios, tarifas y precios de matriculación, becas, alojamiento en las residencias universitarias de los propios centros, etc.

UNITOUR Madrid estará abierta al público de 09:30 a 14:00h. y de 15:30 a 19:30h. No obstante, los alumnos de varios colegios de la zona ya tienen cita previa y acudirán bajo la tutela de sus profesores en horario de mañana, mientras que por la tarde la feria acogerá a todo el que acuda en busca de información.

A UNITOUR Madrid acuden más de 40 universidades y centros universitarios: Aarhus School of Business, University of Aarhus; Accademia Di Belle Arti Di Brescia Santagiulia; Basque Culinary Center; BIS-Representante de la UCB en España; Business Academy Aarhus, University of Applied Sciences; CEDEU University; Centro de Enseñanza Superior "Cardenal Cisneros"; CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES TAI; Centro Universitario Villanueva; CIS ENDICOTT INTERNATIONAL; CUNEF-Colegio Universitario de Estudios Financieros; Escuela Superior de Hostelería de Sevilla; ESERP Business School; ESIC Business & Marketing School; ESNE- Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología; ESSEC Business School; EU Business School; HULT International Business School; IE Universidad; IEB; ISDE GRADO; Istituto Europeo di Design; IUBH University of Applied Sciences; L'IDEM Barcelona/France; LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño; Les Roches Marbella Global Hospitality Education; Schiller International University; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad CEU San Pablo; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Deusto; Universidad Europea de Madrid; Universidad Francisco de Vitoria, Madrid; Universidad Nebrija; Universidad Politécnica de Cartagena; Universidad Politécnica de Madrid; Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universidad Rey Juan Carlos (Madrid); Universitat Politècnica de València; University of Kent.

En esta XII edición se sortearán entre los asistentes 5 becas que permitirán costear íntegramente la matrícula en la universidad elegida a los premiados.

En España, UNITOUR está visitando, por este orden: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Oviedo, Santander, Bilbao, Alicante, Murcia, Sevilla, Cádiz, Mallorca, Vigo, A Coruña, San Sebastián, Logroño, Vitoria, Madrid, Zaragoza, Castellón, Valencia, Málaga, Córdoba, León, Valladolid y Burgos.

Dentro de su ruta internacional recorre Italia (Milán, Turín, Parma, Florencia y Génova), Portugal (Oporto y Lisboa) y Andorra.

El 27% de los estudiantes de bachillerato madrileños tiene pensado montar su propio negocio cuando finalice sus estudios, según una encuesta realizada por Círculo Formación en la anterior edición de UNITOUR, celebrada de octubre de 2016 a febrero de 2017. Por su parte, un 43% se ve trabajando en una empresa privada, mientras que a un 16% le gustaría opositar para ser funcionario.

Cuando se les pregunta sobre el motivo por el que eligen carrera, el 52% afirma que es por vocación, mientras que un 37% se fijará antes en las salidas profesionales que le ofrezca su futuro grado.

Finalmente, destaca el hecho de que los estudiantes madrileños cada vez tienen menos en cuenta las fronteras a la hora de buscar trabajo. Así, un elevado 33% afirma que le es indiferente y se trasladará al lugar donde encuentre empleo, y un 25% lo buscará directamente fuera de nuestras fronteras. No obstante, un 29% preferiría quedarse en su propia comunidad, y el 13%, en cualquier parte de España.

Círculo Formación es una firma, creada en 1997, especializada en marketing, comunicación visual y organización de eventos en el área de la formación. La dilatada experiencia de la consultora en análisis y estudios de mercado, unido a las constantes innovaciones que lleva a cabo, la convierten en amplia conocedora de la demanda de la población de edad comprendida entre los 17 y 35 años. La consultora organiza la Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) y Unitour, el Salón de Orientación Universitaria. FIEP, en su XXI edición, contó con un centenar de centros, universidades y escuelas de negocio participantes. Unitour celebra este año su duodécima edición y está recorriendo 24 ciudades españolas.

