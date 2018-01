Rubén Colomer: "La forma de aprender marketing digital es creando campañas"

Existe un desajuste entre la formación en centros educativos y las necesidades de las empresas.

El mercado laboral demanda, cada vez más, perfiles digitales, sobre todo en el sector del marketing, donde se acumulan más del 40 por ciento de las vacantes, pero existe un desajuste entre la formación en centros educativos, con un enfoque muy teórico, y las necesidades reales de las empresas.

Rubén Colomer, cofundador y exdirector del programa de aceleración de Plug and Play España, donde ha trabajado con más de 70 startups, ha puesto en marcha y dirige DM School, una escuela profesional de marketing digital "con un enfoque de learn by doing, porque la mejor forma de aprender a trabajar es creando y optimizando campañas".

P: Existe una amplia oferta formativa en marketing digital. ¿Cuál es el factor que diferencia a DM School?

R: La mayor parte de las empresas en las que hemos invertido han necesitado profesionales cualificados en marketing digital que no encuentran, porque la formación es muy teórica y alejada de la realidad laboral y, cuando entran en el mercado, hay que formarlos de verdad. Las empresas buscan resultados desde el primer día y, en el caso de las startups, necesitan minimizar gasto y maximizar rendimiento. Algunas nos comentan que llevan meses sin encontrar el perfil que demandan. Por ello, tenemos un enfoque práctico, con un equipo docente de expertos con trayectoria en grandes compañías, como Ikea, Decathlon, Google o Desigual, cada uno de los cuales impartirá aquellas materias con las que trabaja día a día. Por ejemplo, en SEM se necesita un profesional que haya invertido mucho dinero y sepa cómo gestionar los recursos de forma eficiente, como es el caso del responsable en Decathlon.

P: ¿Qué tipo de programas encontrará el alumno?

R: Vamos a empezar con un primer curso muy personalizado, con solo 25 plazas, con contenido genérico, en 23 módulos. Iremos ampliando la oferta con otros cursos centrados en materias concretas -SEO, SEM, display, marketing de contenidos...-, que se irán incorporando en función de la demanda y necesidades que detectemos. Tenemos acuerdos con aceleradoras y hay empresas que ya se han interesado por nuestros cursos. Además, la intención es ofrecer, en breve, este tipo de formación también en Madrid y Barcelona, de manera que demos cobertura a las tres ciudades donde más demanda hay de este tipo de perfiles.

