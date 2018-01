Aprendizaje: el verdadero elixir de la eterna juventud

La vida es un continuo aprendizaje que no tiene programada una última lección.

Y así continuamos aprendiendo por el tobogán de los primeros años: con alegría, sorpresas y por inercia. Y sin darnos apenas cuenta llegamos a la adolescencia, en donde múltiples variables -fisiológicas, ambientales y conductuales- entran en juego para tomar las riendas de los siguientes pasos que marcarán, durante y a través de este revolucionario periodo, el camino de nuevos aprendizajes y metas.

Y entonces llega uno a la edad adulta, dejando atrás una estela de relaciones, formaciones y experiencias que nos han llevado al establecimiento de los parámetros de las rutinas que conformarán a partir de entonces nuestras vidas. De forma esporádica, temporal o indefinida, encontramos trabajo, amistades, aficiones y parejas, estableciendo entre ellos prioridades y sistemas que delimitan y configuran lo que hacemos y lo que somos.

Seguimos aprendiendo pero ya no como cuando éramos niños; no encontramos el tobogán y se nos hace cuesta arriba. La vida sigue dando lecciones, pero muchas son recibidas de forma pasiva. No nos cambian, no atendemos, no cambiamos y convertimos la adaptabilidad en resistencia. Ya somos adultos, ya somos así, ya no hay vuelta atrás.

O eso nos parece. Hasta que viene el mundo y nos pone del revés al perder un trabajo o la pareja de siempre o al hacernos mudar a otra ciudad para empezar de cero con todo o nos pasa cualquier otra eventualidad que vuelve imposible seguir con lo de antes porque ya no cabe o ya no toca o no funciona.

Y entonces, tras una primera fase de asimilación y duelo, nos damos cuenta de que tenemos que seguir aprendiendo, de que podemos seguir haciéndolo, de que queremos. Y de que además nos gusta.

Porque aprender nos vuelve niños pequeños, esas personas que crecen, y nos recuerda que no hace falta que cambie todo para cambiar nosotros, que siempre hay margen de mejora, que no importa lo duro que sea el camino si es el que nos lleva a ser mejores padres, hijos, compañeros, profesionales, amigos o personas. Nos recuerda también que dejar de aprender es alejarse de uno mismo, porque cuando lo volvemos a hacer nos sentimos más cerca de lo que somos. No es una meta, es una actitud. Una oportunidad que de tanto en tanto dejamos escapar, hasta que de nuevo nos agarra y nos mantiene atentos, expectantes, curiosos, vivos.

Tenemos la extraordinaria capacidad de acumular conocimiento durante todo nuestro desarrollo vital. ¿Por qué pararse entonces al llegar a adultos o en algún punto?

