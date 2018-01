Claves para mejorar tu inglés en este 2018

Robin Motheral y Delphine Hatsadourian, profesoras de ABA English, revelan consejos y trucos por tipo de competencia para cumplir con tu propósito del inglés en este Nuevo Año

Cada vez más, aprender inglés se convierte en uno de los propósitos de Año Nuevo más deseados, pero no siempre es alcanzable sin una buena planificación. Para que este afán inicial de buenas intenciones no tienda a desvanecerse, ABA English, escuela de inglés online con millones de alumnos en todo el mundo, ofrece consejos y trucos por tipo de competencia para que tu meta del inglés en este 2018 se convierta en una realidad. Todo ello de la mano del expertise de sus profesoras Robin Motheral y Delphine Hatsadourian.

Good organizational tips

En 2018 seré realista y constante

Lo primero, y una de las partes más importantes antes de tratar de cumplir cualquier propósito, es marcarse pequeños objetivos alcanzables para no tirar la toalla antes de tiempo.

Está demostrado que estudiar inglés entre 15 y 20 minutos cada día varios días por semana es mucho más efectivo para asimilar el idioma que darse un atracón de varias horas un único día a la semana. Puedes empezar por 15 minutos y conforme vayan pasando los días, incrementar paulatinamente los minutos diarios y la frecuencia semanal. Es importante ser constante estudiando en pequeñas dosis y, además, te costará menos esfuerzo y aprenderás más.

Listening tips

En 2018 escucharé la radio en inglés

¿Quieres aprender inglés sin apenas realizar esfuerzo? Pese a que los milagros no existen es cierto que tener conectada la radio en inglés de fondo hará que tu subconsciente registre palabras sin darte cuenta. ¡No te asustes cuando sepas una palabra y no recuerdes cuándo la aprendiste!

Además, no te olvides de crear rutina y escuchar alguna vez a la semana los Podcasts gratuitos de ABA con tu temática favorita. Estas pequeñas píldoras de audio podrás ponértelas una vez tras otra para mejorar tu comprensión.

En 2018 aprenderé con mis canciones favoritas

¿Realmente sabes cuál es el significado de tus canciones favoritas? Anímate a descargarte las letras y entender su significado. Verás cómo nuevo vocabulario permanecerá en tu memoria para siempre con muy poco esfuerzo. Let's sing!

En 2018 veré las películas en inglés

Una forma natural y continua de acostumbrar tus oídos al inglés es ver siempre las películas, series y programas de televisión en el idioma de Shakespeare. Lo más eficaz para tu aprendizaje es hacerlo con subtítulos en inglés. De todos modos, recuerda que es importante que disfrutes mientras aprendes. Si crees que necesitas subtítulos en tu idioma para seguir la trama y disfrutar de la historia... ¡adelante!

Además, si quieres videos más concretos y que se adapten a tu medida, puedes elegir entre los 144 ABA Films, cortas películas divididas en 6 niveles de inglés, disponibles en la web o app de ABA English en cualquier momento y lugar, y que te ayudarán a progresar en tu aprendizaje del idioma.

Reading tips

En 2018 cambiaré el idioma de mi móvil

Un simple cambio de idioma de nuestro Smartphone al inglés puede ayudarte, y mucho, a familiarizarte en tu día a día con un nuevo vocabulario anglosajón. Asimismo, es recomendable que leas en inglés todos los libros y revistas que puedas, al menos durante 15 minutos al día para no perder la rutina.

En 2018 aprenderé 10 palabras nuevas cada día

¿Quieres aprender 10 palabras nuevas cada día en menos de 2 minutos a la vez que juegas? Es muy sencillo, utiliza los ABAmoments -tests cortos, tipo juego, fáciles de hacer en cualquier momento- para conocer y practicar vocabulario en pequeñas dosis cada día.

Speaking tips

En 2018 haré nuevos amigos de habla inglesa

Ya no sólo para poner a prueba tu nivel de inglés y mejorarlo, sino incluso para conocer in situ la cultura anglosajona, este año visita países de habla inglesa y conoce gente nativa. Pero si tu economía no te lo permite, otra buena opción es hacer un intercambio de idiomas con un nativo que resida en tu ciudad, para que de forma gratuita él te pueda ayudar con tu inglés, a la vez que tú con su español.

Writing tips

En 2018 mejoraré mi ortografía inglesa

Si hay palabras que sabes cómo se pronuncian pero siempre te confundes al escribirlas, ¿por qué no te haces post-its con ellas y los colocas en puntos estratégicos donde los veas cada día? Tranquilo, esas palabras se te quedarán grabadas antes o más tarde.

Hay un truco infalible para mejorar tu ortografía en inglés: escribir, escribir y escribir en inglés. Para ello, durante los livestreaming de ABA en Facebook puedes dejar tus preguntas y los profesores no solo te las resolverán sino que también te ayudarán con cualquier fallo ortográfico cometido en tu planteamiento.

Además, si eres un estudiante ABA Premium, podrás escribir siempre que quieras a tu profesor para que te ayude con cualquier cuestión que pueda surgirte durante tu estudio. "Menos es más en muchos órdenes de la vida y en la educación es uno de ellos. Estudiar un idioma en pequeñas dosis, de forma constante, frente a largos atracones esporádicos, generará mejores resultados a largo plazo", apuntan Robin Motheral y Delphine Hatsadourian, profesoras de ABA English. "La educación online permite al alumno marcar su ritmo de estudio y tener acceso a un amplio universo de conocimiento a golpe de clic que le ayudará a su progreso en todas las áreas del estudio del inglés".

