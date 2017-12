"La Comercial de Deusto incorporó a las primeras mujeres en los años sesenta"

Con ocasión del 75º aniversario de la inauguración del primer curso académico en La Comercial, Mª Dolores Revuelta Sáez ha escrito el libro Cien años de la creción de la primera Escuela de Negocios española. La Universidad Comercial de Deusto (1916-2016). Ella es directora del Archivo General de la Universidad de Deusto desde 2003 y ha publicado varios libros y otros trabajos sobre la historia de La Comercial.

En el libro se analizan los 100 primeros años de historia, de la que es la escuela de negocios más antigua de España, y una de las más antiguas del mundo. Un Centro de gran prestigio en el que se han formado importantes líderes de la industria, las finanzas o la política, además de buenos ejecutivos que han impregnado el tejido económico.

Su autora Mª Dolores Revuelta, Directora del Archivo General de la Universidad de Deusto, conoce bien el Centro, en el que ha sido profesora y directora de su biblioteca, y es Asociada de Honor de su Deusto Business Alumni.

La Fundación Luis Bernaola, nacida en 1984, y con más de 400 socios fundadores, apoya constantemente a esta Institución.

¿Qué te impulsó a escribir este libro?

Con ocasión del 75º aniversario de la inauguración del primer curso académico en La Comercial, la Fundación Luis Bernaola, fundación muy vinculada al Centro, me pidió que escribiera la historia de esos 75 años (entre 1916 y 1991); a partir de ahí publiqué varios libros y otros trabajos sobre la historia de La Comercial. Al cumplirse los 100 años en 2016, la misma fundación me ha pedido que complete esa historia, dando lugar a una obra mucho más ambiciosa, que es la que ahora tenemos en nuestras manos. La verdad es que ha sido un enorme esfuerzo, pero mi cariño a la Universidad de Deusto, a la Compañía de Jesús, a La Comercial, a su Asociación de Licenciados, a la Fundación Vizcaína Aguirre (que fue la iniciadora del centro) y a la Fundación Bernaola me impidió negarme.

¿Ha evolucionado mucho la escuela de negocios como concepto?

Sin duda las escuelas de negocios han evolucionado. Basta mirar las fotos del libro para ver que el paso de un siglo ha cambiado mucho el panorama. De las viejas máquinas de escribir a las tablets. Han sido cien años con cambios disruptivos: ¿quién iba a pronosticar a principios del siglo XX el acceso de las mujeres a puestos directivos en las mayores empresas, o la revolución tecnológica digital o la lucha por la sostenibilidad? Las escuelas de negocios han empujado en esas líneas y La Comercial incorporó a las primeras mujeres en la década de los sesenta. También se fueron incorporando los ordenadores o se van adaptando los programas y las metodologías docentes. Pero lo esencial no ha cambiado, durante 100 años se ha querido formar buenos directivos de empresa, con formación universitaria, con valores éticos. Y en eso sigue trabajando La Comercial, hoy Deusto Business School.

¿Cómo nació la primera escuela de negocios española?

Fue una iniciativa de la Fundación Vizcaína Aguirre, que aportó los fondos, y de la Compañía de Jesús que regentaba la Universidad de Deusto. Además muy importantes representantes del empresariado vizcaíno de la época se involucraron en el nacimiento de La Comercial. El enorme desarrollo económico de Bilbao y su entorno en aquellos años hizo que la burguesía necesitara un centro universitario para formar a los directivos empresariales, y para eso nació La Comercial.

¿Qué personajes destacaría en los primeros años de La Comercial?

Sin duda a un jesuita, el Padre Chalbaud, primer director del Centro, y a Pedro de Icaza, primer presidente de la Fundación Vizcaína Aguirre. Pero también hay que mencionar a los jesuitas que siguieron, sobre todo al Padre Bernaola, verdadero forjador del espíritu de La Comercial, y a los descendientes de la familia Icaza, que siguen apoyando al Centro.

¿Crees que las escuelas han sufrido la crisis?

Yo soy historiadora, no economista, pero creo que sí la han sufrido. Más en los postgrados que en los grados. Por lo que me cuentan, las personas intentan no regatear en la formación de sus hijos (los grados) pero pueden retrasar o simplificar su formación de postgrado. También las empresas han hecho recortes en sus presupuestos de formación con la crisis.

¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?

Yo creo que básicamente lo mismo que antes: una formación integral, conociendo las diferentes tecnologías, los instrumentos, los procedimientos y con una especial atención hacia los hombres y mujeres que les rodean. Si entramos más en detalle todo cambia muy rápido y, por dar tres ideas, hoy es fundamental estar en la revolución digital, en la diversidad o en la sostenibilidad.

¿Qué momento vivimos de transformación digitial?

La transformación es evidente: internet, robots, ciberseguridad, ventas online, aplicaciones de móviles, redes sociales Está en plena efervescencia.

¿Qué opina de los MBA?

Como historiadora te diré que han jugado un papel fundamental en la formación de varias generaciones. Y creo que lo seguirán haciendo, sobre todo para acercar a ingenieros, abogados, etc. a la formación empresarial.

¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?

No soy especialista en eso, pero supongo que en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con el trato a las personas. También lo relacionado con la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, las finanzas éticas va a tener mucho futuro.

¿Cree que España lo está haciendo bien? ¿Tenemos buenas escuelas?

Yo creo que en este campo sí lo está haciendo bien. Tenemos muy buenas escuelas y directivos empresariales bien formados.

¿Qué opina de los Moocs?

Los cursos masivos y abiertos en internet (en inglés Massive Open Online Courses) son una oportunidad en muchas áreas, pero en determinadas fases del aprendizaje y en determinadas materias, pienso que la presencia del profesor es muy importante.

¿Y de los rankings educativos?

Los hay mejores y peores. En algunos casos puede haber conflictos de intereses en los que hacen los rankings. También muchas metodologías son discutibles. Yo recomiendo que se conozcan, pero a la hora de decidir deben ser un elemento más.

Formación, Trayectoria, Aficiones

Mª Dolores Revuelta Sáez nació en Logroño y se licenció y doctoró en Historia en la Universidad de Deusto. Fue profesora en COU Valvanera en Logroño, y, posteriormente, directora de la Biblioteca de la Universidad Comercial de Deusto (conocida como La Comercial) entre 1982 y 2003. También ha sido durante más de 20 años profesora en los cursos de doctorado de La Comercial, y desde 2003 directora del Archivo General de la Universidad de Deusto.

Es aficionada a la lectura, a relacionarse con sus amigos y a viajar con la gente que quiere, no importa que sea lejos o cerca. Rodeada de su gente es muy feliz.

