El talento español vuelve a casa por Navidad en el encuentro de "Gente Que Brilla"

Gente que brilla, de Iberdrola, ha organizado un encuentro en el que ha reunido al talento español que vive en el extranjero y vuelve a casa por Navidad

Son muchos los españoles que viven fuera de nuestro país, que un día decidieron dejarlo todo para empezar una nueva aventura en busca de sus sueños. Muchos de ellos han logrado alcanzar el éxito en su andadura, pero a pesar de estar viviendo grandes experiencias, nunca pierden la ilusión de volver a casa por Navidad y compartir con sus seres queridos todas sus vivencias.

Así, Gente que brilla, un espacio digital creado por Iberdrola para dar a conocer historias que no dejan a nadie indiferente, ha organizado el encuentro "El talento español vuelve a casa por Navidad" en ISDI, la primera escuela nativa de Negocio Digital, en el que se ha reunido el talento español que está fuera de España y ha vuelto a pasar la época navideña con sus seres queridos. Los ponentes compartieron con los asistentes cómo es su vida, a qué se dedican, cómo han conseguido llegar a donde están o cuáles son sus retos para el futuro.

Tras la introducción del presentador, dieron paso a las charlas TED Talk, que comenzaron con Miguel Freijó, ex bróker de fondos de riesgo en Reino Unido, quien contó cómo lo dejó todo para dirigir una escuela de música en La Habana. Seguidamente, Sofía Giménez, explicó que, tras un verano como voluntaria, ha llegado a convertirse en coordinadora de proyectos de cooperación en Zambia para Kubuka.

En tercer lugar, Rubén Martín relató la historia de cómo llegó a ser director creativo de DODO Laboratory en Berlín, un laboratorio pensado para educar a niños con experiencias y tecnología.

Una mesa repleta de experiencias enriquecedoras

Los protagonistas del evento se juntaron y tomaron la palabra en la mesa de experiencias, donde hablaron abiertamente de sus aventuras fuera de España y debatieron con el resto sobre sus vivencias. Estela Pérez, tenista española de 19 años que ha conseguido ser la primera estudiante en llegar a semifinales de un campeonato nacional de Estados Unidos, y Clara Ortiz,

fashion consultant y profesora en el Instituto Europeo de Diseño, se unieron también a este debate.

En cuanto a cómo vivieron el salto al extranjero y el dejar todo atrás para comenzar su aventura, Estela confesó que le costó bastante al principio: "No hablaba nada en inglés y no entendía las clases. Los extranjeros tienen una concepción del deporte muy diferente a la nuestra, no son disciplinados", explicó. "Yo me acuerdo de que me escondía, no me quería relacionar, no quería hablar con la gente y la cultura era bastante diferente. Al mes ya intenté relacionarme más y ahora no hay quien me calle", añadió Sofía sobre sus comienzos en África.

"Cualquier situación negativa te pilla solo, lejos de la familia"

Está claro que para conseguir sus objetivos tienen que dedicar mucho esfuerzo en su día a día. Clara comentó que "en el tema creativo el trabajo es 24 horas porque estamos haciendo proyectos constantemente, es una pasión, una vocación, y algunas veces es agotador". Mientras, Rubén aseguró que cree "muchísimo en la suerte" y afirmó que "no podemos derrumbarnos si no conseguimos nuestros sueños porque no siempre se cumplen". Por su parte, Miguel compartió lo que para él es esencial: "La clave es buscar algo que te guste hacer, que te haga feliz, y no darte cuenta de que estás trabajando realmente".

Los ponentes también tuvieron la oportunidad de hablar de sus mejores y peores momentos, ocasión que Sofía aprovechó para contar que el hecho de "que una madre te pida por favor que apadrines a su hijo y no puedas hacer nada" es de lo más duro que ha vivido en África. "Cualquier situación negativa te pilla solo, lejos de la familia", aportó Miguel.

El ex bróker también dio un consejo a todos aquellos que no se atreven a dar un parón en sus vidas para descubrir su vocación: "Prepararte una maratón o dedicarte a recorrer el mundo en un año sabático también se valora en las entrevistas de trabajo, ¿cómo vamos a decidir nuestro futuro después de la universidad si no sabemos lo que nos gusta?", apuntó.

"En España los empleados son multitask"

Otro de los temas más comentados fue la diferencia que hay entre trabajar en España y en un país diferente. Rubén explicó que en España los trabajadores son "multitask" y que "los alemanes están contratados para hacer exactamente una cosa, por lo que al empresario alemán le encanta que los españoles seamos resolutivos". Por su parte, Sofía compartió que en África "el día a día es una aventura, allí viven todo más intenso, pero les falta planificación y organización".

Dar a conocer historias sobre españoles afincados en otros países y remarcar la relevancia del talento español han sido los principales objetivos de este encuentro que ha reunido ejemplos que muestran cómo nuestros jóvenes brillan fuera de nuestras fronteras.

