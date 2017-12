Formar a profesionales que deben trabajar en un modelo que se sale de lo tradicional

La educación está, al igual que nuestro contexto, en permanente evolución. En el sector de la publicidad digital, las formaciones son cada vez más efímeras y, sin embargo, cada vez más imprescindibles.

En muchas formaciones existe una combinación de distintas generaciones que tienen algo en común, disfrutan aprendiendo y retándose. La información actualmente se puede encontrar de forma masiva, pero la educación debe proporcionar la energía y guía para avanzar. Un nuevo reto, formar a profesionales que deben trabajar en un modelo que se sale del modelo tradicional, no pueden ser preparados con un modelo tradicional.

El entorno digital está cobrando cada vez mayor importancia, pero la educación no está evolucionando a la par. Se requieren técnicas disruptivas, se habla mucho del "growth hacking" a la hora de lanzar productos en mundo digital. Necesitamos lograr ese "growth hack" en los alumnos y pasa por pensar "out-of-the-box", esa generación que estamos formando debe pasar de conocer simplemente las respuestas, a alguien que entiende y es capaz -como si fuera un arte- de expresar una nueva respuesta. Y eso, posiblemente, requiere un análisis crítico sobre un modelo que no se puede basar en una pregunta con una respuesta única e incuestionable. La educación no debe ser una operación de sumar valor, sino de multiplicar.

Para ello hay que apoyarse en la experimentación. Una educación con un enfoque más integrado en la ejecución dentro del propio ecosistema digital. En un modelo en evolución constante de forma ágil, evitando que la propia formación limite el crecimiento. Se requiere un modelo formativo con más aulas en la nube, una forma de que alguien pueda asistir independientemente de cualquier barrera de tiempo, frontera o cultura.

Las universidades deben tener un mayor compromiso con el ámbito digital para formar a profesionales que pongan el valor el talento de España. En el mundo de la publicidad programática, países como Reino Unido o EEUU nos llevan años de ventaja. Necesitamos que esos profesionales, que están abriendo camino, posibiliten que la inversión se multiplique. Y esto se logrará gracias a hacer una programática de calidad, en entornos seguros, entendiendo al anunciante, y con una enseñanza que comience en etapas formativas anteriores. En la actualidad, formaciones como el periodismo o la publicidad, están viendo cómo sus entornos profesionales están evolucionando constantemente, cambiando por completo el sector año tras año. Que las universidades den la espalda a esta realidad, es obligar a los estudiantes a realizar esa labor autodidacta que comentábamos, o a buscar en otro tipo de entidades formativas los conocimientos que precisan para ser competitivos en el mercado.

La nueva educación tiene que lograr resultados y para ello requiere, más comprensión de las oportunidades casi en tiempo real, más pensar out-of-the-box y mucha más ejecución sin miedo a aprender de los errores.

Elaborador por: Juan Antonio Muñoz-Gallego, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio en LiniCom

