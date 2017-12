Carol Dweck:

Carol Dweck y sus colegas se interesaron en las actitudes de los estudiantes sobre el fracaso. Notaron que algunos estudiantes se recuperaron mientras que otros estudiantes parecían devastados incluso con los más pequeños contratiempos.

Dweck acuñó los términos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento para describir las creencias subyacentes que las personas tienen sobre el aprendizaje y la inteligencia. Cuando los estudiantes creen que pueden ser más inteligentes, entienden que el esfuerzo los fortalece. Por lo tanto, dedican más tiempo y esfuerzo, y eso conduce a un mayor rendimiento.

Carol Dweck ha recibido el Premio Yidan y ha recibido 4 millones doláres en reconocimiento por sus contribuciones innovadoras a la educación y para financiar futuras iniciativas de investigación.

El objetivo de este premio (celebrado en Hong Kong) que ha recaído en Vicky Colbert, directora de la Fundación Escuela Nueva, educadora bogotana conocida internacionalmente por crear el modelo pedagógico Escuela Nueva, y Carol Dweck, una de los investigadoras líderes en el mundo en el campo de la motivación, profesora de psicología de Lewis y Virginia Eaton en la Universidad de Stanford, es reconocer y apoyar a los creadores de cambios por su innovación más innovadora que pueda generar impactos sostenibles en los sistemas educativos para un futuro mejor. El Premio consta de dos categorías: uno para Investigación Educativa y otra para el Desarrollo Educativo, ambas financiadas con unos 320 millones de dólares (271 millones de dólares). Cada premio conlleva una recompensa de 3,87 millones de dólares (3,2 millones de euros), con un premio en efectivo de 1,9 millones de dólares (1,6 millones de euros), un fondo de proyectos de 1,9 millones de dólares (1,6 millones de euros) y una medalla de oro.

Los ganadores fueron seleccionados por un comité de jueces independiente que se centró en cuatro criterios principales: sostenibilidad, orientación hacia el futuro, innovación y transformación.

El trabajo de Dweck ha sido fundamental para promover el aprendizaje y los logros de millones de niños ayudando a los estudiantes en riesgo a darse cuenta de que el éxito académico es posible a través del esfuerzo y las estrategias efectivas de aprendizaje.

Los resultados han ayudado a mejorar los entornos de aprendizaje en Estados Unidos y ahora están destinados mejorar el rendimiento académico a través de docentes preparados para ello.

P: ¿Cómo es el desarrollo de las mentes en crecimiento?

R: Siempre ha sido fascinante, porque algunos niños cumplen su potencial, algunas personas logran su potencial y otros con habilidades iniciales similares no lo hacen. Y creo que quedé fascinada con la forma en que los niños trabajan entusiasmados con los desafíos y los reveses. Y pensé que esa es la clave de por qué algunos niños están aprovechando su potencial y otros no, por lo que quiero descubrir la psicología detrás de estos dos diferentes comportamientos, eso son los recursos de los que estoy hablando.

P: ¿Esto es algo que las universidades pueden usar para ayudar a los estudiantes?

R: Sí, uno de mis alumnos originales ahora es profesor, está estudiando cómo los profesores de las universidades destacan especialmente por una mente firme en lugar de mentes de crecimiento. Por ejemplo, algunos de ellos al comienzo de un nuevo curso dicen: si no es fácil para ti, no perteneces aquí. Otros dicen: todos aquí son capaces de hacerlo bien y trabajaremos con ustedes hasta que eso suceda.

P: ¿Cómo ayuda a los estudiantes a tener una mente en crecimiento que les diga quién puede creer que los niños más grandes no son ineptamente más inteligentes o más talentosos?

R: Entonces, una mente de crecimiento no niega el talento, no dice que todos sean iguales, no dice que todos tienen la misma capacidad inicial. Dice que todos pueden desarrollar sus habilidades. Y también que no sabemos cuándo alguien es capaz de lograrlo bajo las circunstancias correctas. Así que cultivemos las habilidades de todos y veamos qué pasa. Y a menudo las personas que no parecían ser las más inteligentes y las más importantes, hicieron la mayor contribución.

P: ¿Tienes algún ejemplo de eso?

R: Thomas Edison, el gran inventor estadounidense, era "normal". Charles Darwin, él era "normal" también. Y Einstein en realidad dice: "No soy más inteligente que nadie", solo tengo esta curiosidad apasionada. Dijo que las primeras 99 veces que intentó algo se equivocó. Entonces él era una mente en crecimiento, con su propio éxito para la contribución de su curiosidad y su persistencia.

P: ¿Cuál es la forma más efectiva de aumentar a estos estudiantes en el desarrollo de una motivación?

R: Aún no sabemos cuál es la mejor manera de crear una mente y cultura en crecimiento en la escuela, estamos trabajando con el estudio que estamos haciendo y seguiremos haciéndolo con el dinero de este premio.

P: ¿Antes tienes que cambiar la forma de pensar de los profesores. Cómo podemos cambiarlo?

R: Sí, estamos trabajando en eso. Porque hasta hace muy poco creíamos que era fácil enseñarles a los maestros como tener una mente en crecimiento y para ellos, implementar lo que ellos aprenden y vemos que es muy difícil. Entonces eso es exactamente en lo que estamos trabajando.

P: ¿Cómo invertirá el dinero del premio?

R: El dinero del premio se invertirá de nuevo en la investigación que estamos haciendo. ¿Nuestros investigados toman cursos más desafiantes, se quedan más tiempo en la escuela, van a la universidad, encuentran un trabajo significativo? Entonces, podremos seguirlos y estamos creando un plan de estudios para que los maestros infundan una mente de crecimiento para ingresar a sus prácticas en el aula.

P: ¿Piensas aplicar su modelo de la misma manera en otro país teniendo en cuenta que el modelo metodológico educativo es muy diferente en cada país?

R: Algunas culturas son similares, algunas culturas son bastante diferentes y se está investigando el desarrollo para adaptar las ideas a otras culturas. No deberíamos suponer que todas las culturas son iguales. E Estados Unidos y en otros países donde a muchos estudiantes no les gusta trabajar el arte, entonces, se puede enfatizar más el componente de esfuerzo. Pero aquí (en los países asiáticos) donde el trabajo es diferente y la cultura del esfuerzo también, no se trata de aprender y mejorar, se trata del resultado. Puede que no te concentres tanto en el esfuerzo sino en el aprendizaje y la comprensión en el proceso.

P: Pero aquí es muy diferente porque se concentran en memorizar todo, y luego, después ellos carecen de algunas habilidades, tienes que adaptar el modelo, ¿pero cómo?

R: Bueno, eso es parte de la investigación y uno de los profesores de mis alumnos está trabajando con 200 profesores para adaptar los programas de crecimiento mental a la cultura china.

P: Creo que en España es muy difícil adaptar tu investigación, porque creo que no existe esa cultura para caminar juntos, porque los docentes no comparten experiencias y son muy celoso de trabajar conjuntamente en el éxito.

R: Bueno, esta es la investigación para entender qué programas son efectivos y cómo los adaptamos en otras culturas.

P: ¿Cómo puedes cambiar el proceso en el profesor?

R: Sabemos que muchos profesores no entienden que cada estudiante tiene su propia psicología y que debe aprender a conectarse. Creo que es una parte muy importante de la enseñanza.

P: ¿Cómo puede adaptar su investigación con estudiantes con discapacidades?

R: Parte de esto es ayudar a los estudiantes con discapacidades en el aprendizaje a encontrar las estrategias que funcionan para ellos. No se trata de más esfuerzo, se trata de apoyarlos y encontrar y aprender estrategias que funcionen para ellos.

P: ¿Qué piensas sobre el método moderno en la educación, por ejemplo "Montessori"?

R: Montessori es maravilloso, las mentalidades de crecimiento de Montessori se establecen, aprenden a través de la acción, ven el progreso, es un proceso de aprendizaje muy motivador. Entonces es muy compatible.

P: ¿Y qué pasa con PISA u otras clasificaciones?

R: El problema es qué están haciendo las personas con los estudios PISA, y puedes usarlo como información, pero si distorsionas tu sistema educativo para memorizar únicamente, no hay educación, hay memorización y prueba. Por lo tanto, debemos hacer que los educadores confíen en que si los niños aman el aprendizaje y crean un entorno en el que a los niños les encanta aprender y aprenden de forma efectiva.

P: ¿Entonces necesitamos otras clasificaciones?

R: No sé si necesitamos clasificaciones, pero si vamos a tener clasificaciones, debemos enseñar. No enseña la prueba, los exámenes, pero enseña la comprensión y las habilidades.

P: ¿Y también tenemos que cambiar los currículos educativos?

R: Bueno, sí, el plan de estudios debería ser más comprensivo y resolver problemas, y los profesores deberían apoyarlo. No se trata de memorizar.

P: ¿Es mejor trabajar por proyectos?

R: Es más interesante para ellos tener problemas resueltos o trabajar en proyectos. Eso es lo que tienen que hacer en la vida real.

P: Creo que las familias no fomentan algunos talentos, o si eres creativo y no puedes aprobar alguna prueba, castigas, pero creo que es más difícil para las familias que para los maestros.

R: Creo que la escuela necesita involucrar a los padres si están haciendo un programa mental de crecimiento.

