EAE Business School selecciona ocho proyectos para su aceleradora EAE LAB

Apps para madres primerizas, para hacer la compra conjunta a menor coste, como asistente personal higiénico, etc

EAE Business School ha seleccionado ocho proyectos, dos de Barcelona y seis de Madrid, de alumnos y antiguos alumnos – procedentes de los master en Project Management, MIB, EMBA, Marketing, IMBA o MBA- para que formen parte de la aceleradora EAE LAB. En total, la escuela recibió 64 solicitudes y 32 proyectos para este servicio cuyo objetivo es promover la actitud y la competencia emprendedora entre los alumnos, alumni y profesores de la escuela, dando las herramientas necesarias para la evolución de proyectos emprendedores.

Todas las ideas elegidas cuentan con dos semanas de formación intensiva, de 25 horas en total, en áreas como marketing, comunicación, ventas, métricas, jurídico y coaching. Además, también tienen acceso a un aula virtual y a espacios físicos donde trabajar con equipamiento, espacios de reuniones y equipo de mentores para el seguimiento diario. En Madrid, se ubica en el espacio de Coworking del nuevo Edificio Príncipe de Vergara 155, situado en la zona financiera de Madrid; en Barcelona, en Ronda Sant Pau 47. Al final del periodo de incubación participarán en una presentación de los proyectos ante potenciales inversores (Venture Day).

En EAE LAB, el papel de los mentores -con una destacada experiencia como inversores, emprendedores y asesores- es fundamental para facilitar un marco de creación, innovación y apoyo indispensable para el éxito de los proyecto. Cada idea dispone de un mentor de contenido y un mentor de seguimiento con 5 horas al mes de tutoría, 3 horas de contenido y 2 horas de seguimiento, durante los 10 meses de la incubación. Además, EAE Lab también cuenta con el apoyo de empresas colaboradoras como Nero Ventures, Indra, Zadig Experience, Baker Tilly, entre otros.

Algunos de los mentores son Ryan Clott, Managing Director at Fashioneers Accelerator; Anindya Saha, Socio fundador de Nero Ventures y miembro del consejo de administración de Nubelo; Alejandro Papadopoulus, CEO & Co-Founder MOB Makers of Barcelona; Carlos Arciniega Martínez; Director de Desarrollo de Negocio de la Agencia de Marketing Digital Smartup; Ilkka Salo, CEO of Trybe Technologies, Mentor Rockstart; Mónica Carbonell, Fundadora de Sodabites, Innovation and Branding; Elena Rodríguez, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Startups de España y creadora de un hub de emprendimiento con 15 proyectos; así como formadores y empresas partners como Baker Tilly, despacho de abogados internacional, entre otros.El primer proyecto seleccionado ha sido GLD Education, un software que permite a estudiantes postularse a cualquier oportunidad educativa internacional en todo el mundo con el apoyo de los estudiantes y socios locales. El proyecto está impulsado por Abdurrahman Gadi, Ahmed Elhatawy y el Alumni de EAE, Mohmmed Sief.En segundo lugar, EAE ha valorado el proyecto de co-branding FranZo de lasFrancesca Ricaldi - alumni de EAE- y Eleonora Fornai, Juan Bernardo Lince y Chantal Rocca que tiene como objetivo ofrecer ropa y accesorios, que combinan el diseño y la fabricación italiana con textiles de todo el mundo.

Desde Colombia y España, de la mano dos Alumni de EAE, Sara Rojas García y Martha Cecilia Castaño, está Mombox, una plataforma online que ofrece productos y servicios, nuevos cada mes, para guiar la compra, sobre todo de madres primerizas.

Otra plataforma online es JoinBuy que en este caso permite ver, colaborar, organizar y crear campañas de compras conjuntas. Con el objetivo de obtener productos a menor precio, la app permite a los usuarios ver un catálogo de campañas activas de compras conjuntas para un producto particular, pudiendo inscribirse y pasar a formar parte del grupo de compradores. El objetivo es formar una comunidad colaborativa. El proyecto está impulsado por Manuel Andrés Holgado, Alumni de EAE, y Daniel Campillo Garrote. Una de las pocas propuestas offline es la de los alumnis, Juan Carlos Riveroll González, Antonio López, Carlos Arévalo, Daniel Lema y Sergio Ruano con los relojes Buo, la primera empresa española de relojes mono agujas.

Por otro lado, Gestión Dinámica del Cambio para Empresas ofrece servicios orientados a la gestión del cambio en las empresas, tras la implantación de nuevos proyectos/herramientas/políticas/cultura a través de métodos dinámicos. Facilita la transición en las empresas y reduce la resistencia al cambio de los recursos internos, minimizando fuga de talento y reduciendo las pérdidas económicas que supone una lenta adaptación a un nuevo modelo, ya sea técnico, metodológico, funcional o de gestión. El proyecto está impulsado por dos Alumni de EAE: Javier Moya Cabrera y Marta Jerez Villar.

Otro proyecto que se beneficiará de EAE Lab es Hi Genie, una app bajo la modalidad de asistente personal de compra de productos/servicios, donde el usuario realizará pedidos (wishes) a través del uso de una mensajería de texto y optará al mejor producto al mejor precio. Está impulsado por el alumni José Ignacio de la Cotera Aldanondo, María Isabel Aldanondo Goya, Annamaría Storaci Montiel y Pablo Andrés Vidal.

Por último, está la startup de innovación tecnológica e industrial: Clean Tracker Box. Este dispositivo se ubica en un baño de acceso público, da la opción al usuario de valorar el servicio hecho por la empresa de limpieza, a la vez que nuestros servicios de big data clasifican estas valoraciones entre cada uno de los empleados, según la hora en la que ficharon, algo imprescindible para un gestor de la empresa. El proyecto está impulsado por Albert Grau, Roger Gibert -Alumni de EAE- y Carlos Duque.

Para la elección de estos proyectos, EAE Business School ha valorado la pasión, motivación, valores y unidad del equipo para impulsar un proyecto en común; la singularidad de la idea y su capacidad de impactar en el mercado a través de un modelo sostenible tanto económico, ambiental como social. Además la escuela también ha tenido en cuenta las habilidades y capacidad del equipo en disciplinas específicas (diseño, marketing, ingeniería, etc.), así como competencias sociales del mismo (capacidad para trabajar en equipo, habilidades comunicativas, etc.).

