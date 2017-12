Fundación ONCE impulsa el talento de 750 jóvenes universitarios con discapacidad

Gracias a los distintos programas desarrollados en los últimos cuatro años

Fundación ONCE ha impulsado en los últimos cuatro años el talento de un total de 750 universitarios con discapacidad, gracias a los programas liderados por la entidad en colaboración con distintas organizaciones y el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE).

Así se puso de manifiesto en la reunión del Patronato de Fundación ONCE, que tuvo lugar este jueves en Madrid bajo la presidencia de Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, acompañado por Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

En la reunión se hizo balance de las actividades llevadas a cabo durante 2017 y se anunciaron las incorporaciones como nuevos patronos de Fundación ONCE de Victorio Latasa, de Plena Inclusión, y de José Boada Ramos, presidente de Pelayo Mutua de Seguros.

Latasa, miembro de ANFAS, asociación integrada en Plena Inclusión Navarra, se convierte en la primera persona con discapacidad intelectual en formar parte del máximo órgano de gobierno de la entidad.

Entre los temas abordados en la reunión Fundación ONCE incidió en su apuesta por la educación de los jóvenes con discapacidad. En este sentido se puso de manifiesto que los datos oficiales cifran en un 15% el porcentaje de personas con discapacidad en edad de trabajar y que tienen estudios superiores, una cifra que asciende al 33% en el caso de personas sin discapacidad.

Por esta razón desde Fundación ONCE se han lanzado tres iniciativas que tratan de impulsar el talento de los jóvenes con discapacidad que se encuentran en las universidades españolas. En concreto son los programas de Becas 'Oportunidad al Talento', el programa de prácticas Fundación ONCE-CRUE Universidades Españolas, y el programa de formación universitaria para personas con discapacidad intelectual, todos ellos con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE).

Del programa Becas "Oportunidad al Talento", que acaba de cumplir su cuarta edición, se han beneficiado un total de 235 jóvenes universitarios con discapacidad. Además, este año se ha puesto en marcha una iniciativa innovadora en Europa que supone el desarrollo de programas universitarios para personas con discapacidad intelectual. En ella participan 15 universidades españolas y un total de 225 alumnos con discapacidad.

Respecto al programa de prácticas de Fundación ONCE-CRUE Universidades Españolas, en su primera edición permitió a 300 jóvenes universitarios con discapacidad realizar prácticas en más de 150 empresas distribuidas por todo el país. En cuanto a la segunda edición, acaba de cerrarse el plazo de inscripción con 1.000 solicitudes de universitarios con discapacidad. Precisamente durante el otoño del próximo 2018 se llevará a cabo el IV Congreso Internacional Universidad y Discapacidad.

Por otra parte, los patronos de Fundación ONCE pudieron conocer también las actuaciones llevadas a cabo este año en materia de empleo y formación de personas con discapacidad, así como las que tienen que ver con el fomento de la accesibilidad. Respecto al primer asunto, a falta de la auditoría correspondiente, se cierra el ejercicio 2017 con 8.050 empleos creados.

Además, y respecto a accesibilidad, se hizo balance de lo actuado y se destacó la presentación del Observatorio sobre la Accesibilidad del sector turístico o la celebración del II Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas. Durante el próximo ejercicio está previsto que se celebre la VII Bienal de Arte Contemporáneo.

En materia de cooperación internacional, y como organismo intermedio del Fondo Social Europeo, Fundación ONCE ha puesto en marcha la iniciativa 'Disability for EU2020', que está integrada por tres redes: el Disability Hub Europe, heredero de la red de RSE+D del periodo anterior, y que gira en torno a la nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la Red de Economía Social y Discapacidad, y el Empleo Inclusivo Lab, que tiene por objeto crear, en colaboración con sindicatos, patronal y entidades educativas, una red de fórmulas innovadoras para la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral.

