Los ingenieros de software, uno de los profesionales más demandados en este año 2017

Resulta difícil hoy en día imaginar nuestra vida sin el software.

¿Te has parado a pensar que la mayoría de los dispositivos móviles y páginas webs que utilizamos diariamente funcionan gracias a la programación informática? Desde coger el ascensor, hasta comprar un billete de metro o elegir a qué destino te puedes ir de vacaciones de la forma más barata. Seguro que tampoco eres consciente de la cantidad de aplicaciones y programas que utilizamos diariamente, que hacen nuestra vida mucho más cómoda y sin las cuales ya no podríamos vivir. Nos levantamos, y lo primero que hacemos es revisar nuestras redes sociales, acto seguido consultamos el tráfico, no sin antes acceder a nuestro banco a través de la aplicación para consultar los últimos movimientos.

Estas aplicaciones y páginas webs son desarrolladas por ingenieros de software y/o desarrolladores de aplicaciones, figuras que se han convertido en fundamentales en todo tipo de empresas al ser los encargados de diseñar y optimizar toda la base sobre la que se sustenta nuestra sociedad hiperconectada.

La demanda de este tipo de profesionales que escriben el código que mueve el mundo, se espera que alcance un crecimiento del 17% para el año 2024. España es el cuarto estado comunitario con mayor oferta laboral en el sector tecnológico, solo por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia, según informe "European Job Index" de la consultora de Recursos Humanos Robert Walters.

Según datos de la Comisión Europea "en Europa hay 900.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir por falta de cualificación de los trabajadores". En España, un 24% de las compañías "tiene dificultades para encontrar a los candidatos adecuados", hecho que no es de extrañar como advierte el 'Observatorio para el Empleo en la Era Digital' al afirmar que "ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 30 años encontrarán trabajo relacionado con el entorno digital, en profesiones que ni siquiera existen todavía".

A pesar de ser el perfil del ingeniero de software uno de los más demandados por las empresas, en España existe un déficit de jóvenes formados en las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, por sus siglas en inglés). El Foro profesional de los ingenieros técnicos en España advierte que el déficit de profesionales en el área de software y telecomunicaciones derivará en la importación masiva de ingenieros dentro de una década. A esto se une que las mujeres representan un porcentaje muy pequeño aún en estas carreras, debido en parte a la falta de roles femeninos. Inventos como el wifi, algo fundamental en nuestros días, fue obra de Hedy Lamarr, quién creó un sistema de comunicación que es la base del actual wifi.

Despertar el interés de los jóvenes por este tipo de disciplinas es esencial para revertir el actual panorama laboral ya que la industria viene quejándose desde hace tiempo de la falta de trabajadores bien cualificados en habilidades digitales y capaces de afrontar los retos tecnológicos que nos aguardan. La formación, cobra por tanto un papel esencial, surgiendo así centros universitarios como U-tad especializados en cubrir esta demanda, con un especial hincapié en la integración laboral de los estudiantes. Dentro del área de Ingeniería, U-tad imparte un grado en Ingeniería de Software que ofrece al alumno la posibilidad de aprender desarrollando proyectos reales. Se trata de una forma de maniobrar que se apoya en proyectos multidisciplinares impulsados por los alumnos de otros grados. También ofrece un Ciclo Formativo de Grado Superior en "Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma" que forma al alumno para ser un programador de Apps para móviles y tablets, tanto para dispositivos iOS como para Android. A su vez, otro de los valores añadidos de cursar este Ciclo en U-tad es que el alumno recibe sus clases en un ambiente universitario y en muchos casos, los profesores son los mismos que imparten clase en el Grado en Ingeniería de Software.

Cerca del 100% de los alumnos que han cursado el "Grado en Ingeniería de Software" y el Ciclo en "Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma" en U-tad encuentran trabajo nada más terminar sus estudios. Nuestra cercanía con la industria y una educación eminentemente práctica y de calidad, es lo que nos ha convertido en el Centro Universitario por excelencia para la economía digital. Bajo la filosofía de una educación ligada al 100% a la industria digital, U-tad persigue ofrecer talento digital al actual mercado laboral.

