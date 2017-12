Más del 50% de los docentes en Europa reclama un aumento de formación en TICs

En España, sólo el 15% de los docentes asegura tener destrezas para manejar las TIC.

Un estudio de la Unión Europea sobre el personal docente, a través de su Red Eurydice, demuestra que la formación continua en nuevas tecnologías es uno de los puntos clave en la estrategia europea para mejorar la calidad de la educación. El estudio, realizado a más de dos millones de profesores de educación secundaria, corrobora que más del 50% del profesorado reclama un aumento de formación en TICs.

El análisis de las necesidades de los profesores respecto a la formación profesional concluye en que aunque se sienten preparados en la materia que van a impartir, reclaman formación complementaria dado que las TICs implican un profundo cambio metodológico en la forma de impartir las materias de su proyecto curricular, ya que sólo un 15% asegura tener destrezas suficientes en este campo. "Los docentes están cada vez más concienciados de que la digitalización del sector educativo es totalmente necesario e ineludible y el equipamiento digital de las aulas es un paso vital que ya lleva más de una década en su proceso gradual de implantación. No obstante, hay un factor económico vital para que los centros se mantengan al día en cuanto a soluciones tecnológicas de vanguardia. Y me temo que España se ha quedado rezagado por culpa de la crisis financiera y económica de los últimos años. Por otra parte, más allá de los conocimientos de manejo de las diversas herramientas que van apareciendo en el mercado - que cada vez son más complejos y dinámicas - está el cómo utilizarlas de forma óptima en clase. La mayor parte del profesorado han participado en diversos programas de formación en diversos productos TIC pero admiten que estos se quedan obsoletos muy rápidamente y no tienen tiempo para sacar todo el potencial con los alumnado", afirma Stephen Bernard, responsable de la marca de equipamiento tecnológico Legamaster España.

Según el último estudio realizado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, "La Sociedad en Red", el 89% del profesorado tiene clara la importancia del uso de las nuevas tecnologías en el aula afirmando que potencian el interés y la motivación de un alumnado claramente vinculado con las TIC desde su infancia. Además, el 87% de los docentes de centros dotados con Pizarra Digital Interactiva hacen uso de ella en clase sobre todo para la explicación de las unidades didácticas y para la realización de ejercicios en grupo.

La competencia digital docente fue incluida como una de las ocho competencias principales en la Recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo para el aprendizaje permanente. Por ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte creó el Marco Común de Competencia digital Docente, considerando que el desarrollo del docente en este área determinará el futuro de los alumnos como competentes digitales. "El nivel de competencia digital en España es todavía relativamente bajo. Es necesario enseñar a los docentes a utilizar herramientas tecnológicas actuales para facilitar su integración en las actividades diarias en las aulas. Recursos nuevos como pantalla táctil colaborativa, la gamificación o la Flipped Classroom pueden ayudarles en la integración eficaz de la tecnología. Además, la reorganización y rediseño de los espacios de manera diferente así como una profunda reestructuración metodológica tendrá mucho que ver con el éxito de toda la formación reglada del futuro".

Legamaster es una marca del grupo edding AG y su cometido es ayudar a los docentes y aportar soluciones de equipamiento tecnológico de última generación para uso en aulas y sacar el máximo partido de los recursos digitales. Tiene en el mercado un amplio abanico de tamaños de pantalla táctil con varias soluciones de instalación fija o móvil "A nivel de capacitación, tenemos un programa de formación llamado Legamaster Class organizado por la marca que se imparte de forma regular a toda nuestra red de distribuidores oficiales. Con ello nos aseguramos que van a saber explicar correctamente a los clientes todas las utilidades y aplicaciones tecnológicas de nuestros productos", explica Bernard.

Nuestra nueva generación de pantallas táctiles de gran formato permiten conectar a todos los alumnos entre sí en la que cada dispositivo puede enviar y recibir archivos y trabajar de forma colaborativa. Los dispositivos móviles como tabletas y portátiles se convierten en herramientas colaborativas vitales para trabajar en clase.

