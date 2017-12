Segunda edición del UPF Starting Lab!

Una incubadora de proyectos de cultura digital que ha seleccionado tres nuevos proyectos.

En la segunda edición del UPF Starting Lab!, una incubadora de proyectos de cultura digital, se han seleccionado tres nuevos proyectos: un videojuego de aventuras, Be As Me; un cortometraje interactivo, Latentes y una aplicación para teléfono móvil, Postfotgrafia i entorn urbà, ideados y realizados por alumnos de los grados en Comunicación Audiovisual y en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. La incubadora UPF Starting Lab es un programa impulsado por la Universidad Pompeu Fabra y coordinado por el Canòdrom - Parc de Recerca Creativa.

Be As Me, de Andrea Perete, Marc Calero y Aura Ruiza, es un videojuego de aventuras en tercera persona que sigue las aventuras de Alex, un niño de ocho años que, tras la muerte de su amiga Ali, decide hacerle un tributo y revivir el viaje de cambio personal que un día inició cuando se conocieron. Durante este recorrido emocional, el pequeño Alex se reencontrará con los momentos más importantes de su relación de amistad con Ali, momentos que provocaron en él una gran transformación en la persona que solía ser. Be As Me es un juego episódico en el que el jugador irá descubriendo gradualmente una nueva identidad de su personaje a medida que aprende a jugar con unas mecánicas muy diferentes.

Be As Me surge de un TFG del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra presentado el curso 2016/2017, que ha tenido como tutor el profesor Óliver Pérez y que recibió una calificación de Matrícula de Honor.

Latentes de Mireia Aragón, Ana Cuesta y Adrián Rodríguez, es un cortometraje interactivo donde el usuario puede escoger su protagonista y vivir la historia desde su punto de vista. Nos presenta un mundo paralelo absolutamente ajeno a nuestro donde las interacciones sociales son totalmente sistematizadas y dictaminadas por una sociedad que agrupa a los individuos de tres en tres desde su infancia. A estas agrupaciones, se les llama "nidos". Estos nidos conviven y trabajan unidos, compartiendo experiencias iguales, hábitos de vida, costumbres cotidianas. Mila, Vera y Leo, los protagonistas del nido, se empezarán a plantear su individualidad a raíz del momento que se encuentran una imagen insólita, imposible en su mundo: una persona caminando sola por la calle.

Latentes surge de un TFG del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra presentado el curso 2016/2017 que ha tenido como tutor el profesor Carles Sora.

Postfotgrafia i entorn urbà, de María Pinell, Enrique Luján y Elia Brugulat, es un proyecto de comisariado de una muestra interactiva en un entorno digital, en formato de aplicación para teléfono móvil, que gira entorno a reflexionar sobre las estrategias postfotograficas utilizadas actualmente para representar el espacio de la ciudad, así como en explorar el protagonismo de las tecnologías en nuestra sociedad. El entorno interactivo acogerá piezas de artistas del contexto nacional, poniéndolas en conexión al hilar allí discursos entre ellas.

Postfotografía y entorno urbano surge de un TFG del Grado en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, presentado el curso 2016/2017, que ganó el premio extraordinario de Humanidades y que contó con el profesor Pol Capdevila como tutor.

La incubadora UPF Starting Lab se enmarca en un eje estratégico más global que impulsa la Universidad Pompeu Fabra y la Facultad de Comunicación en cuanto la relación y la proyección de sus alumnos con el mundo empresarial y las instituciones culturales de la ciudad.

En palabras de Carles Sora, impulsor y creador del proyecto y profesor del Departamento de Comunicación de la UPF: "Se trata de dotar a los jóvenes creativos de una plataforma de aprendizaje y trabajo adecuado para desarrollar propuestas muy innovadoras del sector audiovisual digital". La iniciativa, añade, "no sólo quiere potenciar TFG, sino proyectos que salen de asignaturas y trabajos tutorizados por investigadores de la UPF que promueven nuevos formatos innovadores". El programa representa un reto importante para las universidades: dar apoyo e impulso a la relación entre el talento de los estudiantes y el mundo profesional para favorecer su inserción laboral.

