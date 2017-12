Tecnologías de apoyo a la discapacidad y bioinformática

Los alumnos se formarán en el Fablab Madrid CEU.

La Universidad CEU San Pablo ofrece, por primera vez, un Máster en Ingeniería Biomédica con dos especialidades que permiten al alumno completar su formación en dos ramas punteras y novedosas de la biomedicina.

La especialidad en Tecnologías de apoyo a la discapacidad y procesado de señal capacita al alumno a crear soluciones técnicas para facilitar la integración social y laboral de personas con discapacidad. Diseñar y crear prótesis de miembro superior e inferior, exoesqueletos, implantes cocleares, ojos biónicos, dispositivos de apoyo a la navegación para invidentes, interfaces persona-computador para facilitar el acceso al ordenador a minusválidos y tecnologías similares, son algunas de las soluciones que se analizarán en este posgrado universitario, pionero en España.

En este campo, la Universidad CEU San Pablo tiene amplia experiencia ya que cuenta con el Fablab Madrid CEU, uno de los laboratorios de fabricación digital de la red mundial de laboratorios del Center for Bits and Atoms del MIT (Massachusetts Institute of Technology), un centro pionero que por primera vez en 2014 construyó una prótesis con impresión 3D para un niño español. Además, desde hace 5 años imparte con éxito el grado en Ingeniería Biomédica.

Este Máster dirigido por el profesor Abraham Otero, ofrece también la especialidad en Bioinformática, orientada a formar profesionales capaces de proporcionar soporte computacional al análisis de datos ómicos, bien sea en genómica, proteómica, transcriptómica o metabolómica, disciplinas que de la mano de la medicina personalizada se están convirtiendo cada vez en más ubicuas. Esta especialidad abarca técnicas de análisis de datos de carácter general y de carácter específico para estos campos, así como soluciones de computación de altas prestaciones como las basadas en programación multicore, GPUs, FPGAs, y el uso de recursos de computación en la nube.

Todas las materias del máster, que se imparte en inglés y en español en la sede de la Escuela Politécnica Superior, son de un carácter eminentemente práctico, contemplándose tanto la realización de prácticas computacionales como experimentales. Con ello se pretende asegurar que los alumnos desarrollen las habilidades prácticas adecuadas para el ejercicio profesional. La Universidad cuenta además con convenios con empresas del sector biomédico, centros de investigación, hospitales y universidades extranjeras, en los cuales los alumnos podrán realizar estancias.

