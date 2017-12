¿Cómo suena la Navidad en inglés?

ABA English ofrece una guía de palabras que debes conocer.

¿Tienes pensado pasar las Navidades en el extranjero y te preocupa tu dominio del inglés? ABA English, academia online de inglés con más de 19 millones de alumnos en todo el mundo, te ofrece un glosario de vocabulario navideño imprescindible en inglés, para que puedas disfrutar de estas fiestas sin que el idioma te suponga un problema.

¿Qué mejor forma de empezar Christmas (Navidades) que deseando a alguien una Feliz Navidad? La expresión más popular tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo es Merry Christmas (Feliz navidad), mientras que Happy Christmas es más común en el Reino Unido.

Si nos encontramos delante de una multitud o en una gran congregación de personas, podemos hacer uso de Seasons Greetings (Felices Fiestas) una expresión más genérica, más habitual en las felicitaciones de Navidad de los Christmas cards (Postales de Navidad).

¿Qué sería de la Navidad sin los Christmas Carols o Jingles (Villancicos)? Acompañar esta festividad con música tradicional es una costumbre esencial durante estos días en familia. Si vas a vivir la Navidad en un país de habla inglesa, no pierdas la ocasión de asistir a funciones de Navidad conocidas como Pantomimes (Comedias musicales navideñas).

El calendario navideño cuenta con varios de los días más esperados del año por todo el mundo. El Christmas Eve (Nochebuena), previa al Christmas Day (Día de Navidad), lo es para los más pequeños de la casa, deseosos de recibir la visita de Santa Claus o Father Christmas (Papá Noel) junto a sus Reindeer (Renos).

El día siguiente a Navidad en el Reino Unido es conocido como el Boxing Day (Día de las Cajas), misma fecha en la que en áreas de España, como Cataluña o las Islas Baleares, se celebra el Día de San Esteban. Se trata de una fecha en la que se convierte en tradición asistir a torneos deportivos, actividades benéficas y, por supuesto, también es cuando se inician las esperadas January sales (Rebajas de enero).

Tras abrir los Gifts / Presents (Regalos) que Santa ha dejado bajo el Christmas Tree (Árbol de Navidad), en los países de habla inglesa llega el momento de disfrutar del Christmas Dinner (Comida de Navidad), en el que no suelen faltar platos típicos como el Roast Turkey (Pavo asado), las Pigs in a blanket (Salchichas envueltas de beicon) o los Devils on horseback (Dátiles con beicon). Finalmente, el postre más habitual durante estas fechas suele ser el Christmas pudding (Pudin de Navidad).

En varias casas del Reino Unido o los Estados Unidos se suele colgar una rama de Mistletoe (Muérdago) justo en el marco superior de las puertas de entrada. Cuenta la leyenda de que si una pareja se besa bajo él, ambos llegarán al matrimonio.

