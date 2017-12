El País Vasco es la cuarta región con más empleo TIC en España

Un 4% del total de España, con un crecimiento del 2% con respecto al año anterior.

El portal de empleo especializado en el sector tecnológico Ticjob.es presenta en datos la situación del empleo TIC del País Vasco. El estudio se ha realizado en base a más de 1.700 ofertas representativas del sector en el País Vasco entre el 1 de enero y el 18 de diciembre de 2017.

El ranking por provincias según el número de ofertas de empleo TIC lo lidera Bilbao con un 46%, seguido por Vitoria (30%) y Guipúzcoa (24%).

Según la experiencia solicitada, el 45% de las ofertas solicitan profesionales con más de 5 años de experiencia. En cuanto al tipo de contrato, el 52% de las ofertas ofrece contrato indefinido. Mientras que el 30% es temporal y el 15% trabajos freelance.

Los puestos más demandados coinciden con la demanda a nivel nacional siendo los Programadores y Analistas Programadores con un 47% y 41% respectivamente, los más buscados por las empresas de la región. El tercer lugar lo ocupan los Consultores con un 7% y los Arquitectos Software con un 5%. En cuanto a las tecnologías más solicitadas por las empresas son Java, Javascript y Linux. En lo referido al tipo de contrato, más común, ofrecido en el sector TIC es el indefinido.

Las empresas con mayor número de puestos ofertados dentro de la comunidad autónoma son ECB, Between Technology y Rawson BPO.Desde el departamento de Atracción de Talento de Between Technology, empresa especializada en el reclutamiento de este tipo de perfiles, confirman que "El mayor reto son los perfiles de IT con tecnología muy puntera y reciente, como pueden ser Hadoop, un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, Core o Labview. Se demandan perfiles con una seniority alta y que además tengan un amplio dominio de estas tecnologías. Contar con un perfil de estas características aporta mucho valor a la empresa por sus capacidades y conocimientos que puede transmitir al resto del equipo".

