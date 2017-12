CCOO enmendará el informe anual del Consejo Escolar del Estado

Por no recoger los recortes y el abandono del programa de Compensatoria.

El sindicato critica que no se hace eco del fiasco que supuso la implantación de la FP Básica ni identifica con claridad los problemas derivados del proceso de escolarización, entre ellos la falta de plazas de FP de Grado Medio y Superior.

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que el Informe del Consejo Escolar del Estado (CEE) relativo a la situación del sistema educativo durante el curso 2015/2016 no recoge fielmente lo acaecido en ese curso. En concreto, recuerda que 2015/16 fue, todavía, un curso en el que el gasto público educativo, en porcentaje del PIB, descendió, a pesar del incremento del alumnado y de las mayores necesidades educativas de estos (becas de tasas, transporte, residencia, material didáctico, etc. Y critica que el informe no identifica los recortes del presupuesto de Educación del Ministerio en 2015 y 2016; su abandono del Programa de Educación Compensatoria; y su dejación de cualquier política de compensación interterritorial, al haber eliminado programas cofinanciados como el Educa3, PROA, contra el Abandono Escolar Temprano, de extensión de la escolarización postobligatoria, de incremento de las NNTT de Información y Comunicación, etc.

Además, alerta de que no se recoge el fiasco que supuso la implantación de la FP Básica, que no alcanzó el número de los alumnos que cursaban los PCPI, ni identifica con claridad los problemas derivados del proceso de escolarización (falta de plazas en FP de Grado Medio y Superior ). Tampoco se destacan la ausencia de una programación general real de la enseñanza ni el incremento de las ratio en los centros púbicos.Por otro lado, CCOO apunta que no se señala la pérdida de equidad del gasto público educativo, particularmente el del Ministerio de Educación, al mantener prácticamente congeladas (incremento del 0,2 %) las partidas dedicadas a las becas, suprimiendo indicadores que permitían un seguimiento de este gasto más transparente. Ni se denuncia el incremento de la privatización a la que los recortes sirven de coartada.

Asimismo, critica que no se mencione la ausencia -por parte del MEC- de una auténtica negociación colectiva en la que se recuperen las condiciones del profesorado de la pública y concertada.

Por último, denuncia que no hay indicadores valiosos de los resultados educativos, usando los de los programas de la OCDE (PISA, entre otros) como sustitutos de la situación real del alumnado que en nuestro país alcanza los diversos títulos. Igualmente, no se afronta una evaluación social y educativa de los diversos programas de bilingüismo.

CCOO continuará trabajando por mejorar las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación y por las de quienes trabajan para que el alumnado pueda alcanzar este derecho. Y tratará de que el Informe del Consejo Escolar del Estado recoja fielmente la situación de nuestro sistema educativo y sea útil a la comunidad educativa para la mejora del mismo.

