La Cátedra COVIRAN-Prodware de Estrategia Digital obtiene resultados científicos

Los resultados son de primer nivel mundial.

El objetivo de la Cátedra COVIRAN-Prodware de Estrategia de Recursos Humanos Digital es desarrollar investigación científica y actividades formativas de alto nivel sobre el impacto de la tecnología de la información (TI) sobre las capacidades y los resultados empresariales. La Cátedra tiene su sede en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada.

El Equipo de Trabajo de la Cátedra ha obtenido resultados científicos que han sido aceptados para ser publicados, entre otros, en las prestigiosas revistas científicas, MIS Quarterly, Information Systems Research, Journal of Information Technology, y Human Resource Management. Uno de estos trabajos, aceptado para ser publicado en la revista MIS Quarterly (considerada la "Science" en el campo de Dirección de Sistemas de Información), se ha realizado a través de un estudio en España, donde los investigadores de la Cátedra han encontrado que las empresas con una infraestructura de TI más flexible obtienen unos mayores resultados empresariales post-fusión por dos razones: 1) Las empresas detectan oportunidades interesantes de adquisición de empresas, y 2) desarrollan una capacidad para integrar los recursos de TI post-fusión, ambos outputs de forma más rápida y superior que sus competidores.

La Cátedra está desarrollando investigación de alto nivel científica y aplicada, y genera conocimiento. La Cátedra aspira a convertirse en un centro de investigación líder a nivel global en TI, dirección de recursos humanos (RH) y resultados empresariales. Los resultados de sus investigaciones se están presentando en los principales congresos científicos internacionales (e.g., Academy of Management Annual Meeting, European Conference on Information Systems, Americas Conference on Information Systems). Recientemente, el Equipo de Trabajo de la Cátedra ha obtenido resultados científicos que han sido aceptados para ser publicados, entre otras, en las prestigiosas revistas científicas MIS Quarterly, Information Systems Research, Journal of Information Technology y Human Resource Management. Las revistas MIS Quarterly e Information Systems Research son consideradas como la "Science" y "Nature" en el campo de Dirección de Sistemas de Información.

Los principales intereses/temas de investigación de la Cátedra son los siguientes:

- Valor de negocio de TI: Impacto de las capacidades de TI en la competitividad de la empresa.

- Desarrollo de capacidades organizativas facilitadas por la TI.

- Impacto de TI sobre las capacidades de dirección de RH y la creación de valor.

- Infraestructura de TI y dirección del talento.

- Impacto de la dirección de RH en la formación de la estrategia digital de la empresa.

- La función de RH, talento digital y cultura digital.

- El rol de la TI en la integración de RH y la creación de valor post-fusión/adquisición.

- Valor de negocio de las redes sociales.

- Redes sociales y transformación de las actividades de negocio.

- Estrategia de RH y liderazgo digital.

En la Cátedra participan directivos de COVIRAN, Prodware e investigadores de máximo prestigio de la Universidad de Granada (España), University of Minnesota y Temple University (EEUU), IE Business School (España), Rennes School of Business y HEC Paris (Francia), University of Twente (Países Bajos), National University of Singapore (Singapur) y Southwestern University of Finance and Economics (China).

La opinión del Prof. José Benítez, Director de la Cátedra: "Estamos muy agradecidos a COVIRAN, Prodware y a la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada por confiar en nosotros para este ambicioso proyecto. La investigación de alto nivel en Ciencias Empresariales, al igual que en otros campos científicos, es cara y requiere de recursos financieros y de conexión con el mundo real. La Cátedra se ha convertido en el principal sponsor de nuestra investigación, así como una base excelente para diseñar trabajos de investigación científica y aplicada en colaboración y para el mundo real. Por ejemplo, estamos trabajando con COVIRAN y Prodware en un trabajo de investigación win-win (científico y aplicado) sobre gamificación digital y dirección de RH, que es ciertamente fascinante".

Los retos presentes y futuros de la Cátedra pivotan sobre dos ejes: 1) La ejecución de otros proyectos de investigación científica y aplicada sobre los temas de interés de la Cátedra, con énfasis en el estudio de la gamificación digital; y 2) el desarrollo de tres actividades de formación de alto nivel sobre estrategia de RH digital dirigidos a la comunidad de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada y a la comunidad directiva de COVIRAN y Prodware.

Covirán y su apuesta por la transformación digital Covirán participa de forma activa a través de esta Cátedra en la promoción y apoyo de proyectos de investigación y formación para impulsar la transformación digital del tejido social y empresarial.

En su última década Covirán ha hecho de la innovación un instrumento de mejora continua, centrada en la eficiencia, en la competitividad y la sostenibilidad: Este es un objetivo compartido con sus más de 2.800 Socios, en su mayoría, pequeños y medianos empresarios a los que Covirán les facilita el acceso a todas las herramientas, entre ellas, las tecnológicas, para ayudarles a rentabilizar sus puntos de venta, sus supermercados, garantizando con ello su rentabilidad, su desarrollo futuro y una experiencia de compra óptima.

Prodware posee una larga trayectoria sustentada en ofrecer respuestas adaptadas a las nuevas necesidades de negocio. Apoya la transformación digital de las compañías españolas con soluciones basadas en tecnologías empresariales Microsoft, que permiten construir aplicaciones 100% integradas de alto valor para los clientes.

El desarrollo tecnológico es uno de los factores de transformación y de mejora en cuanto a la gestión del talento en las organizaciones. El uso de tecnología en el área de Recursos Humanos contribuye a alinear la gestión del capital humano con los objetivos del negocio. Prodware trabaja día a día en la transformación de los integrantes de las organizaciones; su adaptación al nuevo mundo digital será factor diferenciador de competitividad entre empresas.

