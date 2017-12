Suiza, Singapur y Finlandia: tres primeros puestos en el Global Knowledge Index

El índice cubre 131 países en su primera edición.

El Knowledge Project ha lanzado el primer Global Knowledge Index, un instrumento sin precedentes, durante la celebración de la cuarta Knowledge Summit, celebrada en el Dubai World Trade Centre los días 21 y 22 de noviembre de 2017.

El índice identifica el conocimiento como una parte integral de la vida humana, afectando a sus aspectos sociales, económicos y culturales, además de ser un motor para el desarrollo humano completo y sostenible.

La primera edición del índice fue testigo de cómo Suiza se hacía con la primera posición con 71,8 puntos de 100, seguida de cerca por Singapur (69,5), Finlandia (68,5), Suecia (68,3), Países Bajos (68), Estados Unidos (67,2), Luxemburgo (66,2), Reino Unido (65,6), Dinamarca (65,2) y Noruega (64,3).

El Global Knowledge Index se basa en una combinación de seis índices sectoriales: formación preuniversitaria; formación con vocación técnica y enseñanza; formación superior; tecnología de información y comunicación; investigación, desarrollo e innovación y finalmente, economía, además de un subíndice general en el entorno de permiso general. El índice se calcula por medio de 133 variables que dan cobertura a varios sectores vitales del país, como el reclutamiento, graduación y tasas de abandono en las escuelas; alfabetización; desempleo; esperanza de vida al nacer; e-government; estabilidad política; marcos laborales normativos y legales; patentes; indicadores del sector privado; calidad y disponibilidad de los recursos humanos (estudiantes, profesores, profesionales e investigadores), entre otros criterios.

Además, entre los resultados más notables del índice fueron las clasificaciones de Filipinas y Azerbaiyán en el puesto 4 y 11, respectivamente, en lo referente a vocación de formación y enseñanza técnica, mientras que los EAU se clasificaron segundos en el puesto de economía.

El doctor Hany Torky, responsable técnico del Arab Knowledge Project, describió el Global Knowledge Index como "un paso importante" en el impulso del desarrollo basado en el conocimiento completo y sostenible en los EAU. En su primera edición, el índice incluye 131 países, seleccionados basándose en la disponibilidad de los datos fiables y creíbles. El proyecto busca que el índice se convierta en una herramienta práctica que apoye a los responsables de toma de decisiones y accionistas en todo el mundo.

El Knowledge Index se lanzó por medio del Knowledge Project; es el resultado de una colaboración realizada entre la Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation y el United Nations Development Programme (UNDP), bajo la supervisión de un comité de asesoramiento de expertos internacionales, incluyendo a Ahmed El Sherbini, de la International Telecommunication Union (ITU); Anuja Utz, del World Bank; Hugo Hollanders como economista e investigador senior de UNU-MERIT (Maastricht University); Jan Sturesson, fundador de RESTING - Advice from the Future; Laurent Probst, director de la unidad de investigación y desarrollo de PwC; Leif Edvinsson, profesor emérito de capital cognitivo de la Lund University, Suecia; Milorad Kovacevic, responsable de estadística de UNDP's HDRO; Shyamal Majumdar, responsable de UNESCO-UNEVOC; Jean-Louis Laville, del Higher Institute of Applied and Economic Sciences; Ali Hadi, de la American University en Cairo y Sid Ahmed Soussi, de la University of Quebec en Montreal.

