La Universidad Europea renueva el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+

La compañía se sitúa entre las empresas europeas líderes en Excelencia.

El vicerrector de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Universidad Europea, Sergio Calvo, ha recibido hoy el certificado correspondiente al Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, el máximo nivel de reconocimiento que concede el Club Excelencia en Gestión, como representante oficial en España de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). De acuerdo con los datos del Club Excelencia en Gestión, la Universidad Europea es una de las organizaciones que entran a formar parte de las casi 450 entidades españolas que actualmente cuentan con un Sello de Excelencia Europea EFQM, entra las que se encuentran veinte universidades y servicios de universidades.

Tras el proceso de evaluación, realizado por SGS, entidad acreditada por el Club Excelencia en Gestión en la concesión de los Sellos de Excelencia Europea EFQM, la Universidad Europea ha renovado su certificación EFQM 500+. Entre los puntos fuertes detectados durante el proceso de certificación, destacan el desarrollo y empleo de métodos de enseñanza que promueven la participación del estudiante, la orientación de la Universidad hacia la responsabilidad social, una política de alianzas bien definida y la existencia de un plan de marketing estructurado en el que se implica a los diferentes grupos de interés de la comunidad universitaria para la elaboración de innovaciones y lanzamientos; así como el fomento de la investigación a través de planes estratégicos específicos y la disposición de información precisa y oportuna para la toma de decisiones.

Para Ignacio Babé, Secretario General del Club Excelencia en Gestión, "en los últimos años, las Universidades españolas han apostado por el Modelo EFQM como herramienta de mejora de su gestión y por el Sello de Excelencia EFQM, como elemento diferenciador y de prestigio frente a otras organizaciones y a la sociedad. La Universidad Europea es un claro ejemplo de esto puesto que lleva casi diez años trabajando para mejorar su excelencia gestión y se ha enfrentado a evaluaciones externas, tanto en la Biblioteca, como en la Universidad a nivel global. Esta renovación del máximo nivel de Sello EFQM 500+ refleja el trabajo realizado en todos estos años. Es un camino, por tanto, de éxito por el que les felicitamos y que les animamos a continuar".

En el año 2015, la Universidad Europea obtuvo por primera vez el Sello de Excelencia Europea EFQM en su máximo nivel, 500+, y se convirtió en la primera universidad privada en España que conseguía este reconocimiento. Tal y como ha destacado Sergio Calvo, vicerrector de la Universidad Europea, la renovación de este sello es una muestra más del espíritu "Here for Good" de Laureate International Universities, red a la que pertenece la Universidad. "Todas las instituciones de la red Laureate nos guiamos por el espíritu "Here for Good", que vivimos desde el convencimiento absoluto del poder de la educación para generar cambio. Por ello, trabajamos con la vocación de la excelencia, que se manifiesta también en nuestra gestión como organización, porque solo así podemos ofrecer a nuestros estudiantes un modelo académico innovador, que potencie sus capacidades para que se incorporen al mercado laboral contribuyendo al progreso social desde un espíritu emprendedor y de compromiso ético", ha explicado.

