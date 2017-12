Más de 15 empresas se unen al Proyecto Coach de la Fundación Exit

Tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de jóvenes, entre 16 y 19 años.

Después del éxito de las ya 20 ediciones del Proyecto Coach en Madrid, las empresas Acciona, AKI, Altran Spain, Axa de Todo Corazón, Baker&McKenzie, Banco Sabadell, Electronic Arts, Endesa, Everis, Fundación Accenture, Google, IBM, Indra, Lagardère Travel Retail, NH Hotel Group, Ramón y Cajal Abogados, Sage y Viewnext, se han unido a la 21ª edición del programa con el objetivo de mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Durante los dos últimos meses un total de 87 voluntarios corporativos han mentorizado a 79 jóvenes derivados de 15 centros educativos: Centro Teide, CFP José Ramón Otero, Colegio Jesús María García Noblejas, Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, Fundación Tomillo, IES Ángela Corella, IES Atenea, IES Diego Velázquez, IES Duque de Rivas, IES Tomás y Valiente, IES Julio Verne, IES Luis Vives, IES Pío Baroja, IES Severo Ochoa y IES Tetuán de las Victorias.

El pasado jueves 14 de diciembre tuvo lugar, gracias a la colaboración especial de la Fundación Banco Sabadell, la sesión de cierre de esta edición en La Refinería (Marqués de Monteagudo 18, Madrid), un encuentro entre todos los voluntarios corporativos, jóvenes y tutores de entidades sociales y educativas participantes que compartieron en primera persona sus testimonios, vivencias y objetivos establecidos en el proyecto.

En paralelo, la Fundación Exit también lleva a cabo el Proyecto Coach en otras ciudades como Alicante, Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Zaragoza, Cádiz, Granada y Lérida.

El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo dirigida a empresas socialmente responsables que busca mejorar la integración laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad trabajando su orientación y motivación para que estos jóvenes continúen su formación y mejoren sus posibilidades de empleabilidad. Tras su paso por el proyecto, el 81% los jóvenes aprueban el curso y el 93% tiene claro en qué se va a formar para tener un empleo en el futuro.

La Fundación Exit forma a los voluntarios corporativos en técnicas de coaching y mentoring para acompañar durante el proceso a los jóvenes en un recorrido dentro de la empresa. Los voluntarios corporativos adquieren unas técnicas que podrán aplicar en su día a día mientras ayudan a formar a los participantes. Los jóvenes, a partir de un primer contacto con el mundo laboral, encuentran su vocación y entienden la importancia de la formación para poder acceder al mercado laboral.Los participantes tienen de 16 a 19 años, son derivados por diferentes entidades sociales y educativas y están en situación de riesgo de fracaso escolar. En paralelo, colaboran empresas socialmente responsables que quieren involucrar al personal de la empresa en una acción solidaria.

Según explica una participante del proyecto:"Gracias a este proyecto, estoy aprendiendo a reconocer mis miedos y afrontarlos. Mi "coach" me ha abierto los ojos en muchos aspectos, me ha enseñado a ver las cosas desde todos los puntos de vista posibles, y a tomar una decisión tras haberla reflexionado bien. También he ganado más confianza en mí misma y ha aumentado mi motivación al ver que con esfuerzo puedo conseguir lo que me proponga".

Por su parte, uno de los voluntarios describe que: "Participar en el Proyecto Coach le está resultando muy satisfactorio tanto desde el punto de vista personal como profesional. Profesionalmente, el acompañar a los jóvenes en las visitas a sus áreas de interés, me ha permitido conocer en profundidad algunas áreas de la empresa y a los compañeros que trabajan en ellas. Personalmente, es muy gratificante saber que puedes aportar tu granito de arena en la vida de un joven, motivándolo para que alcance la meta que él ha elegido, contribuyendo a que se sienta valioso y capaz de afrontar los retos se proponga".

En total, 2.240 jóvenes, 2.533 voluntarios, 115 empresas y 128 entidades sociales y educativas, han pasado ya por este proyecto desde que comenzó a celebrarse hace ahora casi una década. El Proyecto Coach busca hacer frente a una dura realidad social marcada por una tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid del 53% entre jóvenes de 16 a 19 años y del 28% entre 20 a 24 años (INE, 2017, TIII), y por un índice de abandono prematuro escolar que llega al 19% (EUROSTAT, 2017, TI) doblando el de la Unión Europea.

