Empleos del futuro: en el sector de la ciberseguridad y la nuevas tecnologías

La facturación mundial de ciberseguridad se prevé que llegará a 79.292 millones en 2018 y para que esto sea posible, deben existir empleos que den respuesta a las nuevas necesidades que irán surgiendo en torno al mundo de la protección digital, según apunta Always On. Sólo durante el primer trimestre nuestro país recibió 50.000 ciberataques y la mitad de las compañías admite que no tiene programas de defensa y no cumple con los requisitos para la prevención de ataques digitales.

En España, un 37% de los empleados de empresas TIC se dedican a la ciberseguridad, se trata de un sector que cada vez requiere más profesionales, actualmente demanda 825.000 trabajadores. A pesar de esto, del 95% de los alumnos que supera la selectividad pocos son los que se decantan por este sector y de ellos, solo un 24% de los graduados en carreras técnicas en España son mujeres.

Always On destaca algunos de los empleos que han surgido gracias a los avances en la Tecnología 4.0 y que se han convertido en puestos de primera necesidad en las compañías:

- Desarrollador o técnico de domótica será una pieza clave para el desarrollo del Internet de las Cosas, aumentará el número de aparatos conectados a esta red IoT.

- Los drones generarán un mercado muy amplio ya que se les dará uso comercial. De este nicho surgirán puestos de trabajo como clasificador de drones, examinadores para la obtención del permiso de manejo, minimizadores del impacto en el entorno y controladores del espacio aéreo por el que circularán los drones.

- La nanotecnología será una disciplina de vital importancia en el campo de la medicina, nano-técnico y nano-médico serán profesiones demandadas porque permitirán utilizar nuevas herramientas con conocimientos de tecnología.

- La impresión 3D creará gran parte de los objetos que utilizamos, tanto en medicina como en gastronomía, existirán cocineros profesionales de comida 3D y diseñadores de impresión de ropa que serán algunas de sus aplicaciones.

- La ciberseguridad, tanto en prevención como protección serán fundamentales, surgirán estrategas y planificadores de defensa. Cuantos más aparatos conectados haya, mayor será el riesgo de sufrir ciberataques.

- Los robotistas se convertirán en inventores, diseñadores y programadores de máquinas como drones o nanorobots.

Así lo corrobora el informe elaborado por Infojobs en colaboración con Esade, el cual asegura que hubo 1.270 vacantes para profesionales de expertos en ciberseguridad en 2016 y en robótica, 761 vacantes, un 129% más que el año anterior, con un sueldo medio de 29.351 euros.

"La transformación hacia lo digital es imparable, surgirán carencias que necesitarán respuestas rápidas y únicamente quienes estén preparados podrán hacerles frente. Por ello, la perseverancia y continua actualización es fundamental en nuestro sector" asegura Marta Ciruelos, portavoz de Always On.

