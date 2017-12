Javier Tourón habla en UNIR sobre la diversidad más olvidada de nuestro sistema educativo

El vicerrector de Innovación Educativa de UNIR ha analizado el presente y el futuro de las altas capacidades en España y La Rioja

"El sistema educativo español se caracteriza por tener muy pocos alumnos excelentes en los resultados de los estudios internacionales, lo que revela una escasa atención al desarrollo del potencial de los mejores" ha asegurado, entre otras muchas afirmaciones, el vicerrector de Innovación Educativa de UNIR, Javier Tourón, durante el encuentro con los medios celebrado este miércoles en la sede de UNIR.

Una dramática situación que pasa, en opinión del reconocido experto en altas capacidades, por aceptar que los alumnos son iguales cuando no lo son, ya que la diversidad es enorme y las adaptaciones del currículo también deben serlo. Para el Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, la actual agrupación por edad de los alumnos que aplica nuestro sistema educativo en las escuelas no es efectiva, ya que desatiende a los alumnos más capaces y, por tanto, pasan desapercibidos y sufren. Un escenario que tiene un impacto negativo en el desarrollo social.

Durante el encuentro celebrado en UNIR, y a merced de los últimos datos disponibles que aseguran que La Rioja ha pasado de 52 alumnos identificados en el curso 2011-2013 a 191 en 2015-2016, el vicerrector de UNIR.La universidad en Internet ha asegurado que si la población escolar de La Rioja es de aproximadamente 54.000 alumnos no universitarios, entre un 5 y un 10% de estos deberían de ser alumnos con altas capacidades en diverso grado, lo que supondría que entre 2.700 y 5.400 deberían estar identificados. Pero ¿por qué no lo están?

La respuesta a esta reflexión es clara: los centros no tienen planes sistemáticos de identificación del potencial de sus alumnos. Una desinformación que lleva a la falta de personalización de la educación. "La escuela es vista como un lugar de enseñanza y no de aprendizaje, lo que supone que el énfasis está en el trabajo del profesor y no en el del alumno", ha asegurado Tourón.

Sin embargo, y a pesar del dramatismo de la situación, Javier Tourón se ha mostrado optimista con el futuro de los más capaces. Prueba de ello es el libro "Identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades" (UNIR editorial), traducido e "inculturado" junto a Roberto Ranz, que ha presentado oficialmente esta mañana.

Versión española de "Essentials of Gifted Assessment", de Steven I. Pfeiffer, el manual supone una guía práctica para que tanto padres como profesores y formadores de profesores se acerquen al mundo real de la alta capacidad y sus necesidades, así como para que se borren falsos mitos existentes.

A lo largo de sus casi 400 páginas, el libro aborda con claridad y sencillez los principales modelos sobre las altas capacidades y el desarrollo del talento y profundiza, de manera muy práctica, en los aspectos centrales de la identificación, el uso de los test, cuestionarios y otras metodologías alternativas.

Además, y a diferencia de la versión original, los autores españoles han añadido dos capítulos de suma importancia: "Características del alumnado con altas capacidades: algunas pistas para su identificación" (capítulo 3) y "el Talent Search como proceso de evaluación e intervención para el alumnado más capaz. Su aplicación en España" (capítulo 9).

Conferencia "Las Altas capacidades en España, entre el drama y la incertidumbre" a las 18:15 en UNIR.

Este encuentro con periodistas ha surgido con motivo de la celebración, el mismo miércoles a las 18:15 horas, de la conferencia "Las Altas capacidades en España, entre el drama y la incertidumbre". La conferencia, enmarcada dentro del ciclo "Diálogos sobre Talento, Educación y Tecnología" que desde 2016 organiza el vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Educativo de UNIR, para acercar la reflexión y la investigación al sistema educativo en primer lugar de La Rioja, podrá seguirse en directo (hasta completar aforo) en el salón de actos de UNIR.

Con el fin de atender a las demandas de la sociedad, UNIR imparte el Experto Universitario en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento. Un curso de 10 créditos que, en un entorno virtual 3D altamente interactivo, dota a los estudiantes de los instrumentos necesarios para identificar a los alumnos con alta capacidad, facilitando la aplicación de estrategias de intervención educativa en el aula.

PUBLICIDAD