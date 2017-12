Cine y deporte, fuente de inspiración y vía de escape en el ámbito laboral

"Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve a por ello y punto". Quizá este fragmento pronunciado por Will Smith en la película "En busca de la felicidad" sea una de las frases más inspiradoras que ha dejado el cine. Y es que, "las películas son reflejo de la vida", así lo afirmó la actriz Assumpta Serna en una reciente entrevista a EFE, a lo que añadió "entretienen pero también ayudan a reflexionar".

Cuando alguien decide ser emprendedor, debe saber que necesitará grandes dosis de constancia, perseverancia, energía, fuerza e inspiración, entre muchas otras cualidades. Para cuando esos valores flojeen, el cine puede convertirse en un excelente recurso para volver a revivirlos.

"Sé lo que tengo que hacer ahora, tengo que seguir respirando porque mañana el sol saldrá. ¿Quién sabe lo que podrá traer la marea?". Esta esperanzadora frase la decía Tom Hanks en su rol de Chuck Noland, el náufrago que pasó cuatro años de completa soledad en una isla desierta y de la que terminó saliendo.

John Nash, matemático estadounidense y premio Nobel de Economía, inspiró la película "Una mente maravillosa", protagonizada por Russell Crowe y ganadora de ocho premios Óscar en 2001, entre ellos, a mejor película. Uno de los enunciados que más se recuerdan de la cinta y que mejor representa la constancia es la siguiente: "Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que lo intentas".

Otro ejemplo de trabajo duro y sacrificio la encontramos en la también oscarizada Million Dólar Baby, bajo la dirección de Clint Eastwood en la que además ejerce el papel protagonista. En ella, se trata la vida de Maggie Fitzgerald, una tenaz boxeadora que pretende abrirse camino en un mundo de hombres (algo similar a lo que les ocurre a muchas emprendedoras). Frankie Dunn, interpretado por Eastwood, es su entrenador y el artífice de la siguiente locución: "Si luchas, puedes perder. Si no luchas, ya has perdido".

Algo más agresivo, o mejor dicho, más directo, es el mensaje que transmite el agente de bolsa Jordan Belfort en "El lobo de Wall Street": "La única cosa que se sigue interponiendo entre lo que quieres y tú, es la basura que te dices para convencerte de no lograrlo".

La ciencia ficción y fantasía no está exenta de mensajes esperanzadores

En la primera parte de la célebre saga de El Señor de los Anillos se pronuncia aquello de: "Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado". Acuérdense del duro camino de Frodo y compañía en su misión. "El curioso caso de Benjamin Button", protagonizada por Brad Pitt es uno de los mejores ejemplos de la importancia del tiempo: "Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos".

Pero no solo el cine puede servir como fuente de inspiración: "La práctica de actividad física no sólo prepara mejor el cuerpo para afrontar la carga que cada empleo exige, sino que, además, proporciona al trabajador una vía de escape para desconectar del estrés que el trabajo puede llegar a generar", señala José Medina, Club Manager de VivaGym Príncipe de Vergara, gym partner de Gympass, y experto en Dirección y Gestión de Centros Deportivos. Y es que el deporte puede ser también una excelente forma de darse impulso en el ámbito laboral a la vez que favorece al incremento de la productividad.

Desde Gympass, multinacional brasileña establecida en España con más de 1.500 gimnasios afiliados, entre ellos O2 Centro Wellness, Urban Fitness o Curves, se ha analizado las principales dolencias derivadas de la actividad laboral y ha establecido una disciplina para cada mitigar cada una de ellas.

"Para todos aquellos que lideran equipos a la vez que ven crecer sus negocios y luchan contra las adversidades del día a día, pueden ver en el crossfit a su principal aliado. Esta disciplina deportiva conlleva un aumento de fuerza muscular y resistencia al esfuerzo físico, además de ayudar a controlar el cuerpo y fortalecer el espíritu de equipo", declaran desde Gympass.

Las tareas que requieren pasar muchas horas sentados, delante del ordenador, es decir, las "de oficina", provocan dolores de espalda, problemas cervicales o fatiga visual. Para ello, los profesionales recomiendan la natación que ayudará a "relajar y fortalecer los músculos, desentumecer las articulaciones, mejorar la resistencia cardiovascular y facilita el descanso nocturno". Para los momentos de estrés, tensión o contrarreloj, los expertos coinciden en que lo mejor es el running y el boxeo, que "favorecen el control de impulsos, la liberación de la mente y endorfinas, y fomentar la autoconfianza".

José Medina concluye: "Además de las actividades dirigidas, también existe la opción de practicar deporte en solitario escuchando tu música favorita: uno de los aspectos más importantes es sentirse cómodo y divertirse. El deporte no tiene únicamente un componente físico, ¡además de entrenar tu cuerpo, liberarás tu mente!".

