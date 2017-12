Greyfal, premio Titanium Fun & Serious al Mejor Juego Universitario 2017

U-tad domina en los considerados "Oscar de los videojuegos" copando los tres primeros puestos por tercer año consecutivo.

La pasada noche, durante la celebración de los Premios Titanium Fun & Serious, el videojuego "Greyfall The Endless Dungeon" desarrollado por Therion Games, alumnos del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad, ha recibido el galardón al Mejor Juego Universitario, siendo secundado por los títulos "Disembodied" de Berlin By Ten y "Element 0" de Entropy Games, ambos también surgidos de las aulas de esta universidad.

Por tercer año consecutivo, los videojuegos nacidos en el Campus de Las Rozas de U-tad han acaparado los tres primeros puestos en los Premios Fun & Serious que reconocen el talento universitario.

Hasta el último momento, "Greyfall" y "Disembodied" estuvieron disputándose el galardón, y tras largas deliberaciones el jurado optó por "Greyfall", a pesar de que "Disembodied" presentó, según el propio jurado, una propuesta muy completa.

Mikel Aretxabala, programador de Therion Games recogió el premio en representación de su estudio, y declaró: "Llevo asistiendo como aficionado al Fun&Serious varios años y fue aquí donde conocí a U-tad. Tras unirme al "Máster de Programación de Videojuegos", ya era un sueño estar en el festival mostrando un juego en el que he participado, así que imaginad lo que es para mí verme aquí arriba recogiendo un premio Titanium, y además en mi ciudad".

Este último mes, los proyectos de alumnos de la última edición de los másteres de videojuegos (Arte, Programación y Game Design) han sido premiados tanto en el Indie{mad} como en el Gamingfest, imponiéndose a juegos indies (no solo universitarios) de compañías reconocidas.

Según Daniel Pastor, Productor Académico del Centro Universitario U-tad, "el secreto de estos éxitos está en nuestro modelo formativo, que crea estudios de desarrollo reales con los alumnos de los tres másteres y así incorporan la metodología de trabajo real a la formación teórica. Esto hace que lo que salga de las aulas sean proyectos de alto nivel, a la altura de la mejor propuesta comercial indie".

Los 25.000 asistentes a esta última edición del Fun & Serious han podido disfrutar en el stand de U-tad de los tres videojuegos de alumnos de U-tad triunfadores en esta edición, así como de otros finalistas como "Darkborn" de Starquake Games y "Dimlands" de Pinpoint, este último obra de alumnos de Grado. Además, "Khara", creado por el estudio DNA Softworks y ganador del Premio al Mejor Arte de la última edición de los PlayStation Awards, y "Rascal Revolt", segundo clasificado de los Fun & Serious del año pasado, también pudieron mostrar su impresionante aspecto tras diez meses de trabajo en Gamescamp de PlayStation Talents.

