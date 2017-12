Un antiguo alumno del Centro Universitario U-tad participa en la última entrega de "Star Wars"

Adrián Pueyo es un madrileño de 24 años que se convirtió en un "Digital Compositor"

Pese a su corta edad, ya puede presumir de haber trabajado en producciones tan importantes como "El libro de la selva", "Un monstruo viene a verme", "Passengers", "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar", "Wonder Woman", "La momia" y en la última entrega de "Star Wars: los últimos Jedi" que se estrena el próximo 15 de diciembre en nuestro país.

Como compositor de efectos visuales, su trabajo consiste en la mezcla de imágenes grabadas y digitales de forma que éstas últimas resulten creíbles en pantalla. Aunque son muchas las horas que pasa delante del ordenador dando forma y realismo a estos efectos, su trabajo es bueno si éste consigue pasar desapercibido para el gran público.

"Dentro de tratar de que todo quede realista y como una pieza homogénea, es como jugar a ser un pintor que decide dónde pone las luces para darle cierto interés a la composición o para transmitir un sentimiento determinado en una escena. Lograr esa armonía es lo difícil" afirma Adrián Pueyo.

Desde bien pequeño, las imágenes han sido siempre la pasión de Pueyo. A los 11 años ya experimentaba con Photoshop y programas similares. Después de dos años estudiando Ingeniería Industrial, Pueyo abandonó la carrera para inscribirse en el "Máster en Iluminación 3D y VFX" del Centro Universitario U-tad y desde que finalizó este Máster no ha parado de trabajar.

Antes de recalar en Weta Digital (Nueva Zelanda), la compañía de efectos visuales más importante del mundo, y responsable de sagas como "El Señor de los Anillos" o de las próximas películas de "Avatar" a la que se ha incorporado el pasado mes de noviembre para trabajar en proyectos como "Rampage", Pueyo ha pasado por Telson - Madrid (trabajando en producciones como "Extinction", "MA MA", "El Desconocido" y "To steal from a thief"), MPC Londres (en "The Martian", "El libro de la selva", película que obtuvo el Óscar a los mejores efectos visuales, el pasado mes de febrero, "Passengers" y "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar"), El Ranchito - España (en "Un monstruo viene a verme"), Double Negative - Vancouver (en "Wonder Woman" y "La momia") e ILM Vancouver (Industrial Light & Magic) para "Star Wars: los últimos Jedi".

